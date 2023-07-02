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Заворушення у Франції. Затримано понад 700 осіб, протестувальники атакували дім мера

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Париж, Неділя 02 липня 2023 11:14
Заворушення у Франції. Затримано понад 700 осіб, протестувальники атакували дім мера Фото: у Франція поліція затримала вже понад 700 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала вже понад 700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, правоохоронці затримали вже 719 осіб. Уночі поліція затримала 486 учасників акцій протесту.

Також вночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. У цей момент дружина та двоє дітей мера спали.

Коли сім'я міського голови намагалася втекти, у двір почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

Заворушення у Франції

Заворушення у Франції спалахнули після вбивства поліцією 17-річного юнака. Трагедія сталася вранці 26 червня у передмісті Парижа.

Загиблий хлопець був за кермом та порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець намагався переїхати його. Проте опубліковані відео спростовують це.

Більше про те, що відбувається у Франції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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