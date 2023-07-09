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Доверие французов к полиции увеличилось на фоне протестов, - исследование

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Париж, Воскресенье 09 июля 2023 03:19
Доверие французов к полиции увеличилось на фоне протестов, - исследование Фото: французы после протестов стали больше доверять полиции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Исследование OpinionWay показало, что доверие французов к полиции выросло на фоне массовых протестов, которые охватили страну в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Согласно опросу, 73% граждан заявили о полном доверии или положительном отношении к сотрудникам полиции, в начале года этот показатель составлял 69%.

Кроме того, 30% респондентов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон хорошо справился с урегулированием протестов. Интересно, что 59% французов склоняются к необходимости жестокого подавления протестов, и только 25% уверены, что конфликты нужно решать путем диалога.

В опросе OpinionWay приняло участие более тысячи человек. Исследование проводилось в разных городах Франции с 5 по 6 июля.

Массовые протесты во Франции

Массовые протесты охватили сразу несколько регионов Франции 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера – 17-летнего Нахеля. Сообщается, что погибший был за рулем и нарушил ПДД. В полиции утверждают, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Однако опубликованные видео опровергают это. В ходе столкновений полиция задержала более 700 человек.

Больше о том, что происходит во Франции – читайте в материале РБК-Украина.

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