Довідку ВПО незабаром замінять: що переселенцям варто знати зараз

Коли новий закон набере чинності

1 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила новий закон про внутрішньо переміщених осіб. Документ ще не набрав чинності - він почне діяти через три місяці після опублікування, а саме 22 жовтня 2026 року.

До цієї дати всі питання, повʼязані з оформленням чи скасуванням довідки ВПО, призначенням допомоги на проживання та іншими гарантіями, регулюються чинним законодавством.

Що зміниться після набуття закону чинності

Однією з ключових новацій стане те, що документом, який підтверджуватиме взяття особи на облік як ВПО, стане витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Отримати його можна буде як у паперовій, так і в електронній формі - обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу.

Наразі Кабінету Міністрів ще належить привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового закону та визначити практичний механізм його реалізації. Лише після ухвалення відповідних підзаконних актів визначать порядок отримання витягу та алгоритм дій для переселенців, якщо він буде потрібен.

Чи вплине закон на виплати вже зараз

До 22 жовтня 2026 року для ВПО фактично нічого не змінюється: чинна довідка залишається дійсною, а будь-які нові процедури можуть запровадити лише після набрання законом чинності та ухвалення відповідних підзаконних актів.