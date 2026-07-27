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Справку ВПЛ скоро заменят: что переселенцам стоит знать сейчас

08:14 27.07.2026 Пн
2 мин
До определенной даты действующая справка остается полностью действительной
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинским переселенцам рано волноваться (Getty Images)

Справку ВПЛ пока не нужно менять, а повторно становиться на учет - тем более не стоит, несмотря на принятие нового закона о переселенцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины №4924-IX "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц".

Когда новый закон вступит в силу

1 июля 2026 года Верховная Рада приняла новый закон о внутренне перемещенных лицах. Документ еще не вступил в силу - он начнет действовать через три месяца после опубликования, а именно 22 октября 2026 года.

До этой даты все вопросы, связанные с оформлением или отменой справки ВПО, назначением помощи на проживание и другими гарантиями, регулируются действующим законодательством.

Что изменится после вступления закона в силу

Одной из ключевых новаций станет то, что документом, подтверждающим взятие лица на учет как ВПО, станет выписка из Единой информационной базы данных о ВПО. Получить его можно будет как в бумажной, так и в электронной форме – оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.

Сейчас Кабинет Министров еще предстоит привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом и определить практический механизм его реализации. Только после принятия соответствующих подзаконных актов определят порядок получения выписки и алгоритм действий для переселенцев, если он потребуется.

Повлияет ли закон на выплаты уже сейчас

До 22 октября 2026 года для ВПО фактически ничего не меняется: действующая справка остается действительной, а любые новые процедуры могут ввести только после вступления закона в силу и принятия соответствующих подзаконных актов.

Напомним, в июле Кабмин также обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПО - изменились условия поселения, мониторинга жилья и основания для выселения.

Кроме того, семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.

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