Довічне за держзраду: СБУ викрила агентів ФСБ, що коригували удари РФ по трьох регіонах

Як встановило слідство, одним із засуджених виявився переселенець з Харківщини, якого російські спецслужби завербували під час тимчасової окупації області на початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою ФСБ він мобілізувався до лав Збройних сил України, щоб вести розвідку зсередини українського війська.

Під час проходження підготовки у навчальному центрі в Житомирській області агент передавав ворогу дані про місця дислокації Сил оборони. Згодом його призначили водієм роти забезпечення десантно-штурмової бригади та відрядили на Донеччину, де він збирав координати військових складів для подальших ударів РФ.

Пізніше зрадник залучив до співпраці свого знайомого з Одещини. Другий агент об’їжджав область громадським транспортом і фіксував розташування військових об’єктів, зокрема позицій української протиповітряної оборони, що прикривала портові міста Причорномор’я.

Контррозвідка СБУ затримала обох агентів у січні 2023 року під час спецоперацій у Краматорську та Подільську. Під час обшуків у них вилучили смартфони з доказами співпраці з російською спецслужбою.

Суд визнав обох фігурантів винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.