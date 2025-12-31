Пожизненное за госизмену: СБУ разоблачила агентов ФСБ, корректировавших удары РФ по трем регионам

Как установило следствие, одним из осужденных оказался переселенец из Харьковской области, которого российские спецслужбы завербовали во время временной оккупации области в начале полномасштабного вторжения. По указанию ФСБ он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы вести разведку изнутри украинского войска.

Во время прохождения подготовки в учебном центре в Житомирской области агент передавал врагу данные о местах дислокации Сил обороны. Впоследствии его назначили водителем роты обеспечения десантно-штурмовой бригады и отправили в Донецкую область, где он собирал координаты военных складов для дальнейших ударов РФ.

Позже предатель привлек к сотрудничеству своего знакомого из Одесской области. Второй агент объезжал область общественным транспортом и фиксировал расположение военных объектов, в частности позиций украинской противовоздушной обороны, которая прикрывала портовые города Причерноморья.

Контрразведка СБУ задержала обоих агентов в январе 2023 года во время спецопераций в Краматорске и Подольске. Во время обысков у них изъяли смартфоны с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.