"Довгу" комендантську годину вводять майже по всій Донеччині, але є виключення

"Довга" комендантська година діятиме у всіх громадах Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад. Обмеження вводять на 19 годин за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Facebook і начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка у Facebook.

"Довга" комендантська година на Донеччині

З 1 листопада на всій території Донеччини комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00. Однак Олександрівської та Черкаської ТГ це нововведення не стосується.

Обмеження, зокрема, будуть і у Краматорську, каже Гончаренко.

Це підтвердив і начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Під час засідання Ради оборони в області погодили розширення зони "довгої" комендантської години.

Раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області скорочують тривалість комендантської години. З 1 жовтня вона триватиме з 00:00 до 04:00.