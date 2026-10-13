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"Долгий" комендантский час вводят почти по всей Донецкой области, но есть исключения

15:50 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
"Долгий" комендантский час вводят почти по всей Донецкой области, но есть исключения Фото: в Краматорске вводят длинный комендантский час (Getty Images)
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"Долгий" комендантский час будет действовать во всех громадах Донецкой области, кроме Александровской и Черкасской ТГ. Ограничения вводят на 19 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Facebook и начальника Краматорской МВА Александра Гончаренко в Facebook.

"Долгий" комендантский час в Донецкой области

С 1 ноября на всей территории Донецкой области комендантский час продлится с 16:00 до 11:00. Однако Александровской и Черкасской ТГ это нововведение не коснется.

Ограничения будут, в частности, и в Краматорске, говорит Гончаренко.

Это подтвердил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Во время заседания Совета обороны в области согласовали расширение зоны "длинного" комендантского часа.

Ранее РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 1 октября он продлится с 00:00 до 04:00.

Кроме того, изменения ввели и на юге страны - в Николаевской области уменьшили комендантский час на один час.

Также сообщалось, что в Сумской области с 16 сентября комендантский час продлится час дольше - с 00:00 до 05:00.

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