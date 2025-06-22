Довга сорочка? Ось як зробити її дійсно стильною усього за декілька секунд (відео)

Біла базова сорочка - ідеальна складова будь-якої літньої "капсули". Але що робити, якщо вона задовга, а вам хочеться зробити акцент на стегнах чи талії?

Як повідомляє РБК-Україна, стилістка Олена Шевченко показала в Instagram максимально простий спосіб, який допоможе "вкоротити" будь-яку сорочку та створить ефектне драпірування.

Як зав'язати сорочку

Все дуже просто. Вдягайте сорочку, але не застібайте її на ґудзики. Візьміть один бік та трохи перетягніть його на інший, аби з'явилася асиметрія.

Далі сформуйте невеличкий кутик (з внутрішнього боку) і зав'яжіть його звичайною резинкою. Головне, аби "вузлик" був не надто великим, аби він не стирчав з-під тканини.

Просто подивіться, чи задоволені ви результатом. Якщо ні - спробуйте ще раз, адже тепер ви точно знатимете, де саме робити кутик та наскільки сильно його потрібно фіксувати резинкою.

Як зав'язати довгу сорочку (скріншот)

В ідеалі у вас вийде "квіточка" з акцентним драпіруванням. Такий лайфхак допоможе вам підкреслити талію.

З чим носити білу сорочку влітку

Біла сорочка - універсальний мастхев, який легко адаптувати під будь-який образ. Для легкого міського стилю поєднуйте її з лляними шортами, сандалями або еспадрильями та плетеною сумкою.

Розстібнута сорочка поверх топа або бралета створює невимушений, але продуманий вигляд. Також варто звернути увагу на сорочки оверсайз, вони чудово виглядають з велосипедками або прямими джинсами, особливо якщо підкреслити талію ременем.

У більш елегантному варіанті білу сорочку можна заправити в шовкову або сатинову спідницю міді, доповнивши образ босоніжками на тонких ремінцях і масивними сережками. Щоб уникнути надто офіційного настрою, обирайте сорочки з м’якої тканини, можливо, з легкою прозорістю або незвичним кроєм. Головне - не бійтеся експериментувати з фактурами та аксесуарами, бо саме деталі роблять ваш "лук" fashion-хітом.