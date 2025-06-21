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Палаццо і яскраві акценти: актриса Світлицька показала трендовий лук на холодне літо

Субота 21 червня 2025 07:15
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Палаццо і яскраві акценти: актриса Світлицька показала трендовий лук на холодне літо Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська акторка Олена Світлицька продемонструвала стильний і зручний образ, який чудово підходить для прохолодних літніх днів.

РБК-Україна з посиланням на її Instagram вирішило детальніше розповісти, як створити такий лук і кому він підійде.

Який образ обрала Олена Світлицька

Її вибір - червоний топ на одне плече з довгим рукавом, який надає образу зухвалості. Асиметричний крій не просто привертає увагу - він робить силует більш витонченим і акцентує на зоні декольте і плечей.

Крім того, вона поєднала топ зі штанами палаццо з фактурної тканини, що нагадує мікс деніму і вовни. Такі штани не тільки трендові - вони тепліші за звичайні та чудово тримають форму. Висока посадка ідеально підкреслює талію, а довжина до підлоги - відсилання до стилю 90-х.

Образ доповнено м'якою бордовою сумкою-клатчем, яка підтримує теплі відтінки луку і додає нотки розкоші.

До того ж - лаконічний золотий годинник, стриманий макіяж і пряме волосся, зібране в низький хвіст.

Завершує лук фінальний штрих - чорна шкіряна куртка з глянцевим ефектом. Такий верхній одяг ідеально підходить для ранку або вечора, коли температура раптово падає.

Палаццо і яскраві акценти: актриса Світлицька показала трендовий лук на холодне літо

Олена Світлицька показала лук на холодне літо (скриншот)

Як повторити стиль Світлицької

Обирайте яскравий топ - асиметрія або відкрите плече створюють візуальний акцент, освіжають образ і надають грайливості.

Фактурні широкі штани - головний must-have літа 2025. Вони і зручні, і мають дорожчий вигляд, ніж класичні варіанти.

Сумка зі штучної або натуральної шкіри - вибирайте глибокі кольори: бордо, шоколад, чорний. Такий аксесуар робить навіть базовий образ вишуканим.

Шкіряна куртка - класика, яка завжди повертається в моду. Особливо доречно для прохолодних днів навесні та літніх вечорів.

Макіяж і волосся - нейтральна гама, природна текстура і простота - ось що робить акцент на одязі, не перевантажуючи образ.

Палаццо і яскраві акценти: актриса Світлицька показала трендовий лук на холодне літо

Олена Світлицька показала лук на холодне літо (скриншот)

Кому пасуватиме такий лук

Цей стильний образ - універсальний. Він пасує дівчатам будь-якої статури завдяки правильно розставленим акцентам: фігура стає візуально стрункою, плечі відкриті, а лінія ніг подовжена.

Особливо гарний вигляд він має на брюнетках і шатенках з теплим або нейтральним тоном шкіри, а й блондинкам, як Світлицька, червоний пасує ідеально - додає яскравості та робить риси виразнішими.

Палаццо і яскраві акценти: актриса Світлицька показала трендовий лук на холодне літо

Олена Світлицька показала лук на холодне літо (скриншот)

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