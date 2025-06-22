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Длинная рубашка? Вот как сделать ее действительно стильной всего за несколько секунд (видео)

Воскресенье 22 июня 2025 18:01
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Длинная рубашка? Вот как сделать ее действительно стильной всего за несколько секунд (видео) Как носить длинную рубашку летом (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Елена Шевченко

Белая базовая рубашка - идеальная составляющая любой летней "капсулы". Но что делать, если она слишком длинная, а вам хочется сделать акцент на бедрах или талии?

Как сообщает РБК-Украина, стилист Елена Шевченко показала в Instagram максимально простой способ, который поможет "укоротить" любую рубашку и создаст эффектную драпировку.

Как завязать рубашку

Все очень просто. Надевайте рубашку, но не застегивайте ее на пуговицы. Возьмите одну сторону и немного перетяните ее на другую, чтобы появилась асимметрия.

Далее сформируйте небольшой уголок (с внутренней стороны) и завяжите его обычной резинкой. Главное, чтобы "узелок" был не слишком большим, чтобы он не торчал из-под ткани.

Просто посмотрите, довольны ли вы результатом. Если нет - попробуйте еще раз, ведь теперь вы точно будете знать, где именно делать уголок и насколько сильно его нужно фиксировать резинкой.

Длинная рубашка? Вот как сделать ее действительно стильной всего за несколько секунд (видео)Как завязать длинную рубашку (скриншот)

В идеале у вас получится "цветочек" с акцентной драпировкой. Такой лайфхак поможет вам подчеркнуть талию.

С чем носить белую рубашку летом

Белая рубашка - универсальный мастхэв, который легко адаптировать под любой образ. Для легкого городского стиля сочетайте ее со льняными шортами, сандалиями или эспадрильями и плетеной сумкой.

Расстегнутая рубашка поверх топа или бралета создает непринужденный, но продуманный вид. Также стоит обратить внимание на рубашки оверсайз, они прекрасно смотрятся с велосипедками или прямыми джинсами, особенно если подчеркнуть талию ремнем.

В более элегантном варианте белую рубашку можно заправить в шелковую или сатиновую юбку миди, дополнив образ босоножками на тонких ремешках и массивными серьгами. Чтобы избежать слишком официального настроения, выбирайте рубашки из мягкой ткани, возможно, с легкой прозрачностью или необычным кроем. Главное - не бойтесь экспериментировать с фактурами и аксессуарами, ведь именно детали делают ваш "лук" fashion-хитом.

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