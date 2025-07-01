"Придется вернуться домой в ЮАР": Трамп жестко прошелся по Маску после критики

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику Илона Маска относительно правительственного законопроекта о расходах и налогах.

Об этом сообщает РБК-Украина об этом Трамп написал в Truth Social.

В своей заметке президент США предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.

Он также добавил, что без этих денег Маску, вероятно, пришлось бы "сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку".

Президент с иронией отметил, что тогда не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромное состояние".

В конце сообщения он даже упомянул DOGE, намекая: "Возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно взглянуть на это?"