"Придется вернуться домой в ЮАР": Трамп жестко прошелся по Маску после критики
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику Илона Маска относительно правительственного законопроекта о расходах и налогах.
Об этом сообщает РБК-Украина об этом Трамп написал в Truth Social.
В своей заметке президент США предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.
"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.
Он также добавил, что без этих денег Маску, вероятно, пришлось бы "сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку".
Президент с иронией отметил, что тогда не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромное состояние".
В конце сообщения он даже упомянул DOGE, намекая: "Возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно взглянуть на это?"
Законопроект Трампа и конфликт с Маском
Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся после того, как бизнесмен резко раскритиковал законопроект республиканцев по налогам и расходам. Маск назвал документ "долговым рабством", указав на его возможное влияние на рост госдолга США.
Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса, новый проект Сената может увеличить дефицит бюджета США почти на 3,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Несмотря на это, в Республиканской партии неофициально называют инициативу "большим, прекрасным законопроектом".
На этом фоне Трамп и Маск уже обменивались резкими заявлениями. Президент назвал Маска "сумасшедшим", а бизнесмен - в ответ - обвинил Трампа в неблагодарности, напомнив о своей финансовой поддержке в кампании 2016 года.
Впоследствии Трамп пригрозил урезать государственное финансирование для компаний Маска. После этого, 11 июня, предприниматель частично смягчил тон, признав, что "преувеличил" свои эмоции.
А уже 12 июня появились сообщения о контактах между командами обеих сторон на самом высоком уровне.
В то же время, что американский миллиардер Илон Маск снова раскритиковал бюджетный законопроект президента Дональда Трампа и подчеркнул, что в случае его утверждения Конгрессом, он создаст новую политсилу.
Впоследствии предприниматель написал другой пост, в котором отметил, что в случае принятия "безумного законопроекта о расходах", он инициирует создание новой политической силы под названием "America Party".
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