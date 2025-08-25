Довбик може покинути "Рому": Артем веде переговори з клубом українського воротаря

Куди може перейти Довбик?

За інформацією інсайда, "Вільярреал" веде активні переговори з "вовками" щодо трансферу українського форварда. Йдеться про оренду з правом подальшого викупу.



"Вільярреал", який у сезоні 2025/26 виступатиме у Лізі чемпіонів, зацікавлений в послугах українського нападника. Іспанський клуб нібито готовий повністю покрити зарплату Довбика на час оренди.



Сам футболіст не проти перейти до "Вільярреала", але трансфер відбудеться лише за умови, що "Рома" знайде йому заміну.



Варто зазначити, що у разі переходу Довбик стане другим українцем у складі "Вільярреала". Нещодавно до команди приєднався воротар молодіжної збірної України U21 Яків Кінарейкін.

Невизначеність в Римі

Напередодні нового сезону головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні висловив невпевненість щодо майбутнього Довбика в команді. Також у місцевих ЗМІ з’явилася інформація про інтерес до нього з боку "Наполі", який шукав заміну травмованому Ромелу Лукаку.



У першому турі Серії А Довбик вийшов на заміну лише на 74-й хвилині, що може свідчити про непевну позицію в команді.



Нагадаємо, Артем Довбик перейшов у "Рому" влітку 2024 року з іспанської "Жирони". У сезоні 2024/25 він забив 17 м'ячів та віддав 2 гольові передачі в 45 офіційних матчах.