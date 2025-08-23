За який клуб гратиме Довбик і що чекати від Маліновського: в Італії стартує Серія А
У суботу, 23 серпня, стартує новий сезон італійської Серії А. Турнір розпочинають і два українських легіонери: форвард столичної "Роми" Артем Довбик та півзахисник "Дженоа" з Генуї Руслан Маліновський.
Про деталі кампанії-2025/26, прогнози на переможця та де дивитися матчі – розповідає РБК-Україна.
Хто стане чемпіоном
На думку аналітиків букмекерських контор, у боротьбі за Скудетто головним фаворитом є чинний чемпіон – "Наполі", який має коефіцієнт 2,65. Найближчим переслідувачем вважають міланський "Інтер" (3,70), а далі йдуть туринський "Ювентус" (6.00) та "Мілан" (6.50).
У те, що в розподіл нагород втрутиться хтось інший – аналітики не дуже вірять.
Ставки на чемпіонство в Серії А-2025/26, топ-6:
- "Наполі" – 2,65
- "Інтер" – 3,70
- "Ювентус" – 6,00
- "Мілан" – 6,50
- "Рома" – 11,25
- "Аталанта" – 22,00
Також букмекери спрогнозували, хто заб'є найбільше голів у сезоні. Тут головним фаворитом є аргентинський нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес. А основним його конкурентом вважають Мойзе Кіна з "Фіорентіни", гру якого ми нещодавно спостерігали в Лізі конференцій проти житомирського "Полісся".
Топ-8 претендентів на "Золоту бутсу" Серії А-2025/26:
- Лаутаро Мартінес ("Інтер") – 5,50
- Мойзе Кін ("Фіорентина") – 6,50
- Джонатан Девід ("Наполі") – 8,00
- Маркус Тюрам ("Інтер") – 13,00
- Душан Влаховіч ("Ювентус") – 15,00
- Ромелу Лукаку ("Наполі") – 15,00
- Сантьяго Хіменес ("Мілан") – 17,00
- Адемола Лукман ("Аталанта") – 17,00
Цікаво, що до травми одним із головних претендентів вважався Ромелу Лукаку. Однак бельгієць отримав ушкодження стегна у контрольному матчі і вибув щонайменше на 3–4 місяці.
Що світить українцям
Артем Довбик після блискучого сезону в іспанській "Жироні", став найрезультативнішим гравцем і в складі римлян (17 голів за сезон-2024/25). Однак далеко не завжди потрапляв до стартового складу та й взагалі відгуки про його гру були неоднозначні.
З приходом на тренерський місток "Роми" Джан П'єро Гасперіні перспективи форварда стали ще більш невизначеними: чимало експертів сумніваються, що Довбик органічно впишеться у стиль нового тренера.
Водночас інтерес до українця виявляють інші італійські клуби. Зокрема, "Наполі", який шукає термінову заміну Лукаку. В італійських ЗМІ пишуть також про інтерес "Мілана". Тому до закриття трансферного вікна (1 вересня) у кар'єрі українця можливі варіанти. І не виключено, що завершуватиме сезон він уже в складі іншої команди.
Руслан Маліновський (фото: facebook.com/genoaCFCofficial)
Щодо Руслана Маліновського з "Дженоа", шлях 32-річного атакувального півзахисника у великих чемпіонатах поступово наближається до завершальної стадії. Хоча він і досі зберігає цінність для команд із провідних ліг.
Після яскравого періоду в "Аталанті" та нетривалого етапу в "Марселі" українець знайшов у "Дженоа" новий виклик. Але серія травм завадила йому повністю розкритися в Генуї. Якщо ж здоров'я дозволить, Маліновський ще здатен проявити себе у такому непростому турнірі, як Серія А.
Хто з ким зіграє на старті
Перший тур чемпіонату Італії триватиме з 23 до 25 серпня. Команди українців стартують уже в перший день.
У суботу, о 19:30 "Дженоа" вдома зіграє з "Лечче". А "Рома" – о 21:45 на власній арені зустрінеться з "Болоньєю".
Також у суботу стартує чинний чемпіон: "Наполі" на виїзді зіграє проти "Сассуоло" (19:30). А от головний конкурент неаполітанців – "Інтер" вступить у боротьбу лише в понеділок, 25 серпня – у домашній грі проти "Торіно".
Серія А, розклад матчів 1-го туру:
Субота, 23 серпня
- 19:30. "Дженоа" – "Лечче"
- 19:30. "Сассуоло" – "Наполі"
- 21:45. "Мілан" – "Кремонезе"
- 21:45. "Рома" – "Болонья"
Неділя, 24 серпня
- 19:30. "Кальярі" – "Фіорентина"
- 19:30. "Комо" – "Лаціо"
- 21:45. "Аталанта" – "Піза"
- 21:45. "Ювентус" – "Парма"
Понеділок, 25 серпня
- 19:30. "Удінезе" – "Верона"
- 21:45. "Інтер" – "Торіно"
Де дивитися Серію А в Україні
В Україні транслятором матчів чемпіонату Італії є OTT-платформа MEGOGO. Трансляції доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.
