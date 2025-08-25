RU

Довбик может покинуть "Рому": Артем ведет переговоры с клубом украинского вратаря

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, который лишь прошлым летом перешел в римский клуб, может продолжить свою карьеру в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного бельгийского журналиста Сашу Тавольери в соцсети X ( Twitter).

Куда может перейти Довбык?

По информации инсайда, "Вильярреал" ведет активные переговоры с "волками" по трансферу украинского форварда. Речь идет об аренде с правом последующего выкупа.

"Вильярреал", который в сезоне 2025/26 будет выступать в Лиге чемпионов, заинтересован в услугах украинского нападающего. Испанский клуб якобы готов полностью покрыть зарплату Довбыка на время аренды.

Сам футболист не против перейти в "Вильярреал", но трансфер состоится только при условии, что "Рома" найдет ему замену.

Стоит отметить, что в случае перехода Довбык станет вторым украинцем в составе "Вильярреала". Недавно к команде присоединился вратарь молодежной сборной Украины U21 Яков Кинарейкин.

Неопределенность в Риме

Накануне нового сезона главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини выразил неуверенность относительно будущего Довбыка в команде. Также в местных СМИ появилась информация об интересе к нему со стороны "Наполи", который искал замену травмированному Ромелу Лукаку.

В первом туре Серии А Довбик вышел на замену лишь на 74-й минуте, что может свидетельствовать о неуверенной позиции в команде.

Напомним, Артем Довбик перешел в "Рому" летом 2024 года из испанской "Жироны". В сезоне 2024/25 он забил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи в 45 официальных матчах.

Ранее мы писали, что стартовал новый сезон итальянской Серии А. Кроме Довбыка, турнир начался и для другого украинца, полузащитника "Дженоа" из Генуи Руслана Малиновского.

Также читайте о самых громких трансферах лета в мире и УПЛ.

