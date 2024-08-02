Довбик офіційно перейшов до гранда чемпіонату Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

27-річний нападник перебрався до італійської Серії А. Він лише на рік затримався в іспанській Ла Лізі.

Довбик уклав із "вовками" контракт на 5 років. "Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 мільйонів у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда.

У новій команді Довбик виступатиме під 11-м номером. У чемпіонаті Іспанії він грав під "дев'яткою".

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевої спортшколи олімпійського резерву. Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2014/15 за друголіговий "Черкаський Дніпро".

Через рік опинився в тоді дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців. Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Довбик – найкращий бомбардир сезонів УПЛ (2022/23) та Ла Ліги (2023/24). У складі збірної України дебютував навесні 2021-го. З тих пір провів 31 матч за "синьо-жовтих", у яких забив 10 м'ячів.