"Досягнуто хорошого прогресу": глава ЄК про переговори Зеленського, Трампа і лідерів Європи

Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що на переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, а також європейськими лідерами - було досягнуто хорошого прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

"Ми провели хорошу годинну розмову з президентом Трампом, президентом Зеленським і кількома європейськими лідерами, щоб обговорити їхню сьогоднішню зустріч. Було досягнуто хорошого прогресу, який ми вітаємо", - написала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа готова продовжувати працювати з Україною та американськими партнерами, щоб закріпити цей процес.

"Першорядне значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого дня", - резюмувала глава ЄК.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Флориди, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і обговорити мирний план.

Американський лідер прийняв главу держави в резиденції в Мар-а-Лаго. Після зустрічі обидва президенти вийшли до преси і зробили низку заяв.

Зокрема, Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від Сполучених Штатів - на всі 100%.

"20-пунктний план на 90% узгоджено, гарантії безпеки від США - 100%, гарантії від США і Європи - 90%, військовий вимір - 100%, план процвітання фіналізується", - повідомив він.

Крім того, Дональд Трамп теж сказав, що загалом фіналізовано 95% документів.

Також Зеленський анонсував, що наступного тижня команди України та США знову зустрінуться, щоб фіналізувати всі питання, які обговорили. Ба більше, у січні Трамп прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні.

Детальніше про підсумки зустрічі, ключові заяви президентів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

