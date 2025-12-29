RU

"Достигнут хороший прогресс": глава ЕК о переговорах Зеленского, Трампа и лидеров Европы

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что на переговорах с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также европейскими лидерами - был достигнут хороший прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

"Мы провели хороший часовой разговор с президентом Трампом, президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу. Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствуем", - написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа готова продолжать работать с Украиной и американскими партнерами, чтобы закрепить этот процесс.

"Первостепенное значение в этих усилиях имеет наличие нерушимых гарантий безопасности с первого дня", - резюмировала глава ЕК.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Флориду, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить мирный план.

Американский лидер принял главу государства в резиденции в Мар-а-Лаго. После встречи оба президента вышли к прессе и сделали ряд заявлений.

В частности, Зеленский сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности от Соединенных Штатов - на все 100%.

"20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется", - сообщил он.

Кроме того, Дональд Трамп тоже сказал, что в целом финализировано 95% документов.

Также Зеленский анонсировал, что на следующей неделе команды Украины и США снова встретятся, чтобы финализировать все вопросы, которые обсудили. Более того, в январе Трамп примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне.

Подробнее об итогах встречи, ключевых заявлений президентов - читайте в материале РБК-Украина.

