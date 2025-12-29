"Достигнут хороший прогресс": глава ЕК о переговорах Зеленского, Трампа и лидеров Европы

"Мы провели хороший часовой разговор с президентом Трампом, президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу. Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствуем", - написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа готова продолжать работать с Украиной и американскими партнерами, чтобы закрепить этот процесс.

"Первостепенное значение в этих усилиях имеет наличие нерушимых гарантий безопасности с первого дня", - резюмировала глава ЕК.