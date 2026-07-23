Для досягнення миру в Україні потрібні "нові ідеї", - Рубіо

Для досягнення угоди щодо завершення війни в Україні необхідно буде винести на обговорення "нові ідеї".
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, пропозиції, які висувалися до цього часу, не були прийнятними для України раніше і неприйнятні для неї зараз.
Рубіо зазначив, що зараз ті пропозиції, "ймовірно, були б ще менш прийнятними".
"Якщо мир і настане, то це станеться завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і у відповідній формі, якщо така можливість з'явиться і якщо умови будуть сприятливими. Ми готові відіграти цю роль у позитивний спосіб", - сказав держсекретар США.
Нагадаємо, сьогодні в Манілі відбулася зустріч державного секретаря США з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Під час переговорів Лавров знову озвучив вимоги Москви щодо України. Зокрема, він закликав західних союзників припинити постачання озброєння ЗСУ.
Bloomberg раніше повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін не готовий розглядати повернення Україні частини окупованих територій як елемент можливої мирної угоди про завершення війни.
Крім того, Росія може готувати провокації під чужим прапором проти членів НАТО з метою послаблення підтримки України. Зокрема, йдеться про можливе використання дронів, замаскованих під українські, для атак на країни Балтії та провокацій проти Польщі.