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Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио

11:33 23.07.2026 Чт
2 мин
Предыдущие предложения по миру были и остаются неприемлемыми для Киева
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

Для достижения соглашения по завершению войны в Украине необходимо будет вынести на обсуждение новые идеи.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, предложения, которые выдвигались до этого времени, не были приемлемы для Украины раньше и неприемлемы для нее сейчас.

Рубио отметил, что сейчас эти предложения, "вероятно, были бы еще менее приемлемыми".

"Если мир и наступит, то это произойдет благодаря какой-то новой идее и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и в соответствующей форме, если такая возможность появится и если условия будут благоприятными. Мы готовы сыграть эту роль положительным способом", - сказал госсекретарь США.

Напомним, сегодня в Маниле состоялась встреча госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров Лавров снова озвучил требования Москвы по Украине. В частности, он призвал западных союзников прекратить поставки вооружения ВСУ.

Bloomberg ранее сообщало, что российский диктатор Владимир Путин не готов рассматривать возвращение Украине части оккупированных территорий как элемент возможного мирного соглашения о завершении войны.

Кроме того, Россия может готовить провокации под чужим флагом против членов НАТО с целью ослабления поддержки Украины. В частности, речь идет о возможном использовании дронов, замаскированных под украинские, для атак на страны Балтии и провокаций против Польши.

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