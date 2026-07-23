Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио

По его словам, предложения, которые выдвигались до этого времени, не были приемлемы для Украины раньше и неприемлемы для нее сейчас.

Рубио отметил, что сейчас эти предложения, "вероятно, были бы еще менее приемлемыми".

"Если мир и наступит, то это произойдет благодаря какой-то новой идее и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и в соответствующей форме, если такая возможность появится и если условия будут благоприятными. Мы готовы сыграть эту роль положительным способом", - сказал госсекретарь США.

Напомним, сегодня в Маниле состоялась встреча госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров Лавров снова озвучил требования Москвы по Украине. В частности, он призвал западных союзников прекратить поставки вооружения ВСУ.