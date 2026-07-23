Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио

Для достижения соглашения по завершению войны в Украине необходимо будет вынести на обсуждение новые идеи.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, предложения, которые выдвигались до этого времени, не были приемлемы для Украины раньше и неприемлемы для нее сейчас.
Рубио отметил, что сейчас эти предложения, "вероятно, были бы еще менее приемлемыми".
"Если мир и наступит, то это произойдет благодаря какой-то новой идее и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и в соответствующей форме, если такая возможность появится и если условия будут благоприятными. Мы готовы сыграть эту роль положительным способом", - сказал госсекретарь США.
Напомним, сегодня в Маниле состоялась встреча госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В ходе переговоров Лавров снова озвучил требования Москвы по Украине. В частности, он призвал западных союзников прекратить поставки вооружения ВСУ.
Bloomberg ранее сообщало, что российский диктатор Владимир Путин не готов рассматривать возвращение Украине части оккупированных территорий как элемент возможного мирного соглашения о завершении войны.
Кроме того, Россия может готовить провокации под чужим флагом против членов НАТО с целью ослабления поддержки Украины. В частности, речь идет о возможном использовании дронов, замаскированных под украинские, для атак на страны Балтии и провокаций против Польши.