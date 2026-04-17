Досвід Чорного моря: Зеленський візьме участь у засіданні щодо безпеки Ормузької протоки
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні, яке буде присвячене забезпеченню безпеки Ормузької протоки. Український досвід може стати в нагоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.
"Сьогодні братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона так важлива", - зазначив він.
Зеленський порівняв ситуацію в Ормузькій протоці із тим, що у 2022 та 2023 роках відбувалося у Чорному морі. Росіяни намагалися заблокувати Україні морські шляхи. Але Україна зірвала плани РФ та розгромила російський флот.
Тому, припустив президент, досвід України може стати партнерам у нагоді. А Україна має величезний досвід у розблокуванні морських шляхів.
"Тепер уже абсолютно всі у світі бачать, що безпека на морі - це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно - і ми сподіваємось, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, - будуть сильними", - резюмував Зеленський.
Тим часом Іран сьогодні, 17 квітня, відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден. Проте протока відкрита виключно на час припинення вогню в Лівані. При цьому ще 16 квітня ЗМІ повідомляли, що Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США.
Світові ціни на енергоносії відчутно знизилися після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки. Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 90 доларів за барель, за нею почали падати в ціні й інші марки нафти.