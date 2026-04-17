Досвід Чорного моря: Зеленський візьме участь у засіданні щодо безпеки Ормузької протоки

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні, яке буде присвячене забезпеченню безпеки Ормузької протоки. Український досвід може стати в нагоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Сьогодні братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона так важлива", - зазначив він.

Зеленський порівняв ситуацію в Ормузькій протоці із тим, що у 2022 та 2023 роках відбувалося у Чорному морі. Росіяни намагалися заблокувати Україні морські шляхи. Але Україна зірвала плани РФ та розгромила російський флот.

Тому, припустив президент, досвід України може стати партнерам у нагоді. А Україна має величезний досвід у розблокуванні морських шляхів.

"Тепер уже абсолютно всі у світі бачать, що безпека на морі - це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно - і ми сподіваємось, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, - будуть сильними", - резюмував Зеленський.