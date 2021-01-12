"Доступные лекарства": аптек, в которых действует программа, стало меньше

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В рамках программы реимбурсации бесплатно или с незначительной доплатой лекарства можно получить в 8411 аптеках и аптечных пунктах по всей стране в 2021 году. Однако в прошлом году их количество составляло 9050.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья.

Указано, что НСЗУ продолжает заключать договора с аптеками. Аптечные учреждения, не вошедшие в программу в 2021 году, могут заключить новый договор со службой и отпускать лекарства по программе реимбурсации.

"Если ближайшая аптека с начала 2021 года не отпускает "Доступные лекарства", с электронным рецептом можно обратиться в другую аптеку, которая имеет договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт", - напоминают в ведомстве.

Отмечается также, что с начала этого года врачи выписали более 145 тыс. е-рецептов на "Доступные лекарства". 85% из них уже погашены, то есть пациенты получили необходимые им препараты.

Напомним, в 2020 году Национальная служба здоровья выплатила аптекам более 874 млн гривен за препараты, отпущенные в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства". Тогда отмечалось, что в партнерстве с Нацслужбой здоровья 9050 аптек, где пациенты могут получить лекарства по данной программе.

Как писало РБК-Украина, на сегодня в программе "Доступные лекарства" 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.

При этом в середине июля 2020-го сообщалось, что по этой программе украинцы смогут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.