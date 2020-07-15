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Украинцы могут бесплатно получить 77 препаратов по программе "Доступные лекарства"

Украина, Среда 15 июля 2020 14:03
Украинцы могут бесплатно получить 77 препаратов по программе "Доступные лекарства"
Фото: лекарства (unsplash.com)
Автор: Андрей Козловский

Граждане смогут получить лекарства в более 8 тысяч аптеках по всей стране

По программе "Доступные лекарства" украинцы смогут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно. Их будут предоставлять пациентам по рецепту врача в аптеке.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья України.

Как сообщается, программа "Доступные лекарства" содержит в себе 187 средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 для диабета II типа, 15 для бронхиальной астмы и 1 для лечения ревматических болезней.

Также отмечается, что все 256 лекарств бесплатно или с небольшой доплатой украинцы смогут получить в свыше 8 тысяч аптеках по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и пгт.

Также известно, что программой "Доступные лекарства" пользуется 2,3 млн пациентов, 441 тысяча из них проживают в сельской местности.

Напомним, в Украине планируют поставить регионам лекарства на общую сумму 4,2 млрд гривен.

Кроме того, в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

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