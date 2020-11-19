Украинцы могут бесплатно получить 85 препаратов по программе "Доступные лекарства"

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Почти 2,5 млн украинцев воспользовались государственной программой реимбурсации "Доступные лекарства". На сегодня в ней 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

"Сегодня государственной программой реимбурсации "Доступные лекарства" воспользовались 2 млн 460 тысяч пациентов. Из них более 1,6 млн - в возрасте 65+. Программа рассчитана на людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму и диабет II типа", - указано в сообщении.

Отмечается, что для пациентов доступны 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - для лечения диабета II типа, 15 - от бронхиальной астмы и один препарат для лечения ревматических болезней.

Среди них 85 лекарственных препаратов пациент может получить бесплатно. А именно: 62 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17 - от диабета II типа и 6 - от бронхиальной астмы. За лекарственное средство для лечения ревматических болезней пациент платит полную цену.

"В 2020 году врачи первичной медицинской помощи выписали своим пациентам более 12 млн электронных рецептов. Из них почти 63% - для пациентов старше 65 лет", - отмечается в сообщении.

С 1 апреля 2019 года бумажный рецепт превратился в электронный.

"По результатам исследования "Индекс здоровья" 2019 года, более половины (57,5%) опрошенных пользователей программы считают, что в 2019 году лекарства стали действительно более доступными, по сравнению с 2018 годом", - добавили в НСЗУ.

Напомним, в середине июля сообщалось, что по программе "Доступные лекарства" украинцы смогут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.

Как писало РБК-Украина, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами.