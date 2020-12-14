"Доступные лекарства": аптекам выплатили более 874 млн гривен за препараты

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В 2020 году Национальная служба здоровья выплатила аптекам более 874 млн гривен за препараты, отпущенные в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства". Программой пользуются более 2 млн 490 тысяч пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"В Украине программой "Доступные лекарства" пользуются более 2 млн 490 тысяч пациентов. За последнюю неделю количество пользователей выросло на 12 тысяч, а за последние сутки - на более чем 2 тысячи", - говорится в сообщении.

Указано, что в партнерстве с Нацслужбой здоровья 9050 аптек, где пациенты могут получить лекарства по программе реимбурсации.

"Более 2 тысяч мест отпуска расположены в селах и деревнях городского типа. Перечень аптек постоянно обновляется. Каждый месяц их количество увеличивается в среднем на 100. В прошлом году их было более 7 тысяч", - отмечается в сообщении.

В начале внедрения программы таких аптек было всего 3 тысячи.

"В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам более 874 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам. С начала года выписано почти 13 млн электронных рецептов. 85,5% из них - погашены", - сообщили в ведомстве.

Больше всего рецептов выписали в Днепропетровской области - 1,3 млн и Харьковской - более миллиона.

Указано, что большинство рецептов с начала года выписали на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний - более 10 млн из общего количества почти 13 млн.

Пациенты имеют возможность выбирать аптеку, получать лекарства, находясь в отпуске, командировке или на самоизоляции за городом.

Напомним, сегодня в программе "Доступные лекарства" 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.

Как писало РБК-Украина, в середине июля сообщалось, что по этой программе украинцы смогут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.

Так, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами.