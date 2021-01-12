"Доступні ліки": аптек, у яких діє програма, стало менше

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У рамках програми реімбурсації безоплатно або з незначною доплатою ліки можна отримати у 8 411 аптеках і аптечних пунктах по всій країні у 2021 році. Однак торік їх кількість становила 9050.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров'я.

Вказано, що НСЗУ продовжує укладати договори з аптеками. Ті аптечні заклади, що не увійшли до програми в 2021 році, можуть укласти новий договір зі службою та відпускати ліки за програмою реімбурсації.

"Якщо найближча аптека з початку 2021 року не відпускає “Доступних ліків”, з електронним рецептом можна звернутись до іншої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Незалежно від місця проживання чи місця, де лікар виписав електронний рецепт", - нагадують у відомстві.

Зазначається також, що з початку цього року лікарі виписали понад 145 тис. е-рецептів на "Доступні ліки". 85% з них вже погашено, тобто пацієнти отримали необхідні їм препарати.

Нагадаємо, у 2020 році Національна служба здоров'я виплатила аптекам понад 874 млн гривень за препарати, відпущені у рамках програми реімбурсації "Доступні ліки". Тоді зазначалося, що у партнерстві з Нацслужбою здоров'я 9050 аптек, де пацієнти можуть отримати ліки за даною програмою.

Як писало РБК-Україна, на сьогодні у програмі "Доступні ліки" 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.

При цьому у середині липня 2020-го повідомлялося, що за цією програмою українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.