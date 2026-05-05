"Доступних ліків" стало більше: які препарати можна отримати з невеликою доплатою

11:21 05.05.2026 Вт
До переліку додали інноваційні ліки
Тетяна Веремєєва
"Доступних ліків" стало більше: які препарати можна отримати з невеликою доплатою Фото: В Україні розширили програму "Доступні ліки" (Getty Images)
В Україні стало більше ліків, які входять до програми "Доступні ліки". До переліку вперше включили сучасні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Головне:

  • Розширення списку: Станом на кінець квітня 2026 року програма налічує вже 778 позицій.
  • Нові хвороби: До переліку вперше включили сучасні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.
  • Ключові новинки: Тепер пацієнти можуть отримати за програмою такі препарати як "Ксарелто", "Прадакса", "Еліквіс", "Форксіга" та "Джардінс".
  • Фінансова вигода: Держава покриває фіксовану суму вартості препарату, що дозволяє отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою.
  • Доступність: Отримати ліки за електронним рецептом можна у будь-якій із понад 17 тисяч аптек, що співпрацюють з НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.

Які ліки додали до програми

Оновлена програма запрацювала з 4 травня. Тепер у переліку є препарати, які застосовують для тривалого лікування і профілактики ускладнень, зокрема інсультів і тромбозів.

Серед нових позицій:

  • препарати на основі ривароксабану (зокрема "Ксарелто" та "Фенікс");
  • "Прадакса" (дабігатран етексилат);
  • "Еліквіс" (апіксабан);
  • "Форксіга" (дапагліфлозин) та "Джардінс" (емпагліфлозин) для лікування діабету 2 типу;
  • також додано 19 торгових назв препаратів на основі аторвастатину.

Ці ліки використовуються при серцево-судинних захворюваннях, порушеннях згортання крові, діабеті та інших хронічних станах.

Як працює новий механізм відшкодування

Для частини нових препаратів запровадили іншу модель компенсації. Держава покриває фіксовану суму за упаковку, а не встановлює розмір доплати.

Це означає, що держава компенсує визначену суму, а решту, за потреби, доплачує пацієнт. Кінцева доплата залежить від ціни препарату в конкретній аптеці.

Наприклад, якщо препарат коштує дорожче за суму компенсації, різницю покриває пацієнт. Якщо дешевше - доплата буде меншою.

Водночас деякі препарати можуть бути повністю безоплатними. Зокрема, генеричний аналог ривароксабану ("Фенікс") повністю покривається державою.

Для кого ці препарати

Частина нових ліків має чіткі показання у межах програми. Зокрема:

  • препарати "Форксіга" та "Джардінс" відшкодовуються саме для пацієнтів із діабетом 2 типу;
  • інші ліки призначаються залежно від діагнозу - для профілактики тромбозів, інсультів або лікування серцево-судинних хвороб.

Як отримати ліки

Щоб скористатися програмою, потрібно:

  • звернутися до лікаря (сімейного або профільного спеціаліста);
  • отримати електронний рецепт;
  • звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я.

Додатковий план лікування оформлювати не потрібно - рішення про призначення приймає лікар.

Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання чи видачі рецепта.

Де діє програма

Наразі ліки за програмою доступні у понад 17 тисячах аптек по всій Україні. Знайти найближчу аптеку, яка працює з Національною службою здоров’я України, можна на офіційному сайті НСЗУ, через чат-бот "Спитай Гриця" або звернувшись до контакт-центру за номером 16-77.

Важливо, що отримати ліки за електронним рецептом можна незалежно від місця його видачі чи проживання пацієнта. Наприклад, рецепт, оформлений у Києві, можна використати в будь-якому іншому місті.

Станом на кінець квітня 2026 року до програми "Доступні ліки" входить 778 позицій. Із них 650 - це лікарські засоби, 59 - препарати інсуліну, 34 - комбіновані препарати та ще 36 - медичні вироби, зокрема тест-смужки.

З повним актуальним переліком препаратів можна ознайомитися на сайті НСЗУ.

Раніше РБК-Україна розповідало про розширення програми "Доступні ліки" з 1 липня 2026 року. Українці зможуть отримувати більше препаратів безкоштовно або з доплатою, насамперед для лікування серцево-судинних хвороб. Для цього, як і раніше, потрібен електронний рецепт від лікаря.

Також ми розповідали, як продають ліки на заправках.

