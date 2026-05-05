"Доступних ліків" стало більше: які препарати можна отримати з невеликою доплатою
В Україні стало більше ліків, які входять до програми "Доступні ліки". До переліку вперше включили сучасні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Головне:
- Розширення списку: Станом на кінець квітня 2026 року програма налічує вже 778 позицій.
- Нові хвороби: До переліку вперше включили сучасні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.
- Ключові новинки: Тепер пацієнти можуть отримати за програмою такі препарати як "Ксарелто", "Прадакса", "Еліквіс", "Форксіга" та "Джардінс".
- Фінансова вигода: Держава покриває фіксовану суму вартості препарату, що дозволяє отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою.
- Доступність: Отримати ліки за електронним рецептом можна у будь-якій із понад 17 тисяч аптек, що співпрацюють з НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.
Які ліки додали до програми
Оновлена програма запрацювала з 4 травня. Тепер у переліку є препарати, які застосовують для тривалого лікування і профілактики ускладнень, зокрема інсультів і тромбозів.
Серед нових позицій:
- препарати на основі ривароксабану (зокрема "Ксарелто" та "Фенікс");
- "Прадакса" (дабігатран етексилат);
- "Еліквіс" (апіксабан);
- "Форксіга" (дапагліфлозин) та "Джардінс" (емпагліфлозин) для лікування діабету 2 типу;
- також додано 19 торгових назв препаратів на основі аторвастатину.
Ці ліки використовуються при серцево-судинних захворюваннях, порушеннях згортання крові, діабеті та інших хронічних станах.
Як працює новий механізм відшкодування
Для частини нових препаратів запровадили іншу модель компенсації. Держава покриває фіксовану суму за упаковку, а не встановлює розмір доплати.
Це означає, що держава компенсує визначену суму, а решту, за потреби, доплачує пацієнт. Кінцева доплата залежить від ціни препарату в конкретній аптеці.
Наприклад, якщо препарат коштує дорожче за суму компенсації, різницю покриває пацієнт. Якщо дешевше - доплата буде меншою.
Водночас деякі препарати можуть бути повністю безоплатними. Зокрема, генеричний аналог ривароксабану ("Фенікс") повністю покривається державою.
Для кого ці препарати
Частина нових ліків має чіткі показання у межах програми. Зокрема:
- препарати "Форксіга" та "Джардінс" відшкодовуються саме для пацієнтів із діабетом 2 типу;
- інші ліки призначаються залежно від діагнозу - для профілактики тромбозів, інсультів або лікування серцево-судинних хвороб.
Як отримати ліки
Щоб скористатися програмою, потрібно:
- звернутися до лікаря (сімейного або профільного спеціаліста);
- отримати електронний рецепт;
- звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я.
Додатковий план лікування оформлювати не потрібно - рішення про призначення приймає лікар.
Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання чи видачі рецепта.
Де діє програма
Наразі ліки за програмою доступні у понад 17 тисячах аптек по всій Україні. Знайти найближчу аптеку, яка працює з Національною службою здоров’я України, можна на офіційному сайті НСЗУ, через чат-бот "Спитай Гриця" або звернувшись до контакт-центру за номером 16-77.
Важливо, що отримати ліки за електронним рецептом можна незалежно від місця його видачі чи проживання пацієнта. Наприклад, рецепт, оформлений у Києві, можна використати в будь-якому іншому місті.
Станом на кінець квітня 2026 року до програми "Доступні ліки" входить 778 позицій. Із них 650 - це лікарські засоби, 59 - препарати інсуліну, 34 - комбіновані препарати та ще 36 - медичні вироби, зокрема тест-смужки.
З повним актуальним переліком препаратів можна ознайомитися на сайті НСЗУ.
Раніше РБК-Україна розповідало про розширення програми "Доступні ліки" з 1 липня 2026 року. Українці зможуть отримувати більше препаратів безкоштовно або з доплатою, насамперед для лікування серцево-судинних хвороб. Для цього, як і раніше, потрібен електронний рецепт від лікаря.
Також ми розповідали, як продають ліки на заправках.