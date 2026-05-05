"Доступних ліків" стало більше: які препарати можна отримати з невеликою доплатою

В Україні стало більше ліків, які входять до програми "Доступні ліки". До переліку вперше включили сучасні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я .

Головне: Розширення списку: Станом на кінець квітня 2026 року програма налічує вже 778 позицій.

Станом на кінець квітня 2026 року програма налічує вже 778 позицій. Нові хвороби: До переліку вперше включили сучасні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.

До переліку вперше включили сучасні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та хронічних захворювань легень. Ключові новинки: Тепер пацієнти можуть отримати за програмою такі препарати як "Ксарелто", "Прадакса", "Еліквіс", "Форксіга" та "Джардінс".

Тепер пацієнти можуть отримати за програмою такі препарати як "Ксарелто", "Прадакса", "Еліквіс", "Форксіга" та "Джардінс". Фінансова вигода: Держава покриває фіксовану суму вартості препарату, що дозволяє отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою.

Держава покриває фіксовану суму вартості препарату, що дозволяє отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою. Доступність: Отримати ліки за електронним рецептом можна у будь-якій із понад 17 тисяч аптек, що співпрацюють з НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.

Які ліки додали до програми

Оновлена програма запрацювала з 4 травня. Тепер у переліку є препарати, які застосовують для тривалого лікування і профілактики ускладнень, зокрема інсультів і тромбозів.

Серед нових позицій:

препарати на основі ривароксабану (зокрема "Ксарелто" та "Фенікс" );

та ); "Прадакса" (дабігатран етексилат);

(дабігатран етексилат); "Еліквіс" (апіксабан);

(апіксабан); "Форксіга" (дапагліфлозин) та "Джардінс" (емпагліфлозин) для лікування діабету 2 типу;

(дапагліфлозин) та (емпагліфлозин) для лікування діабету 2 типу; також додано 19 торгових назв препаратів на основі аторвастатину.

Ці ліки використовуються при серцево-судинних захворюваннях, порушеннях згортання крові, діабеті та інших хронічних станах.

Як працює новий механізм відшкодування

Для частини нових препаратів запровадили іншу модель компенсації. Держава покриває фіксовану суму за упаковку, а не встановлює розмір доплати.

Це означає, що держава компенсує визначену суму, а решту, за потреби, доплачує пацієнт. Кінцева доплата залежить від ціни препарату в конкретній аптеці.

Наприклад, якщо препарат коштує дорожче за суму компенсації, різницю покриває пацієнт. Якщо дешевше - доплата буде меншою.

Водночас деякі препарати можуть бути повністю безоплатними. Зокрема, генеричний аналог ривароксабану ("Фенікс") повністю покривається державою.

Для кого ці препарати

Частина нових ліків має чіткі показання у межах програми. Зокрема:

препарати "Форксіга" та "Джардінс" відшкодовуються саме для пацієнтів із діабетом 2 типу;

та відшкодовуються саме для пацієнтів із діабетом 2 типу; інші ліки призначаються залежно від діагнозу - для профілактики тромбозів, інсультів або лікування серцево-судинних хвороб.

Як отримати ліки

Щоб скористатися програмою, потрібно:

звернутися до лікаря (сімейного або профільного спеціаліста);

отримати електронний рецепт;

звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я.

Додатковий план лікування оформлювати не потрібно - рішення про призначення приймає лікар.

Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання чи видачі рецепта.

Де діє програма

Наразі ліки за програмою доступні у понад 17 тисячах аптек по всій Україні. Знайти найближчу аптеку, яка працює з Національною службою здоров’я України, можна на офіційному сайті НСЗУ, через чат-бот "Спитай Гриця" або звернувшись до контакт-центру за номером 16-77.

Важливо, що отримати ліки за електронним рецептом можна незалежно від місця його видачі чи проживання пацієнта. Наприклад, рецепт, оформлений у Києві, можна використати в будь-якому іншому місті.

Станом на кінець квітня 2026 року до програми "Доступні ліки" входить 778 позицій. Із них 650 - це лікарські засоби, 59 - препарати інсуліну, 34 - комбіновані препарати та ще 36 - медичні вироби, зокрема тест-смужки.

З повним актуальним переліком препаратів можна ознайомитися на сайті НСЗУ.