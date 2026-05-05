"Доступных лекарств" стало больше: какие препараты можно получить с небольшой доплатой

11:21 05.05.2026 Вт
3 мин
В перечень добавили инновационные лекарства
aimg Татьяна Веремеева
"Доступных лекарств" стало больше: какие препараты можно получить с небольшой доплатой Фото: В Украине расширили программу "Доступные лекарства" (Getty Images)
В Украине стало больше лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства". В перечень впервые включили современные инновационные препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и хронических заболеваний легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Главное:

  • Расширение списка: По состоянию на конец апреля 2026 года программа насчитывает уже 778 позиций.
  • Новые болезни: В перечень впервые включили современные препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и хронических заболеваний легких.
  • Ключевые новинки: Теперь пациенты могут получить по программе такие препараты как "Ксарелто", "Прадакса", "Эликвис", "Форксига" и "Джардинс".
  • Финансовая выгода: Государство покрывает фиксированную сумму стоимости препарата, что позволяет получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой.
  • Доступность: Получить лекарства по электронному рецепту можно в любой из более 17 тысяч аптек, сотрудничающих с НСЗУ, независимо от места регистрации пациента.

Какие лекарства добавили в программу

Обновленная программа заработала с 4 мая. Теперь в перечне есть препараты, которые применяют для длительного лечения и профилактики осложнений, в частности инсультов и тромбозов.

Среди новых позиций:

  • препараты на основе ривароксабана (в частности "Ксарелто" и "Феникс");
  • "Прадакса" (дабигатран этексилат);
  • "Эликвис" (апиксабан);
  • "Форксига" (дапаглифлозин) и "Джардинс" (эмпаглифлозин) для лечения диабета 2 типа;
  • также добавлено 19 торговых названий препаратов на основе аторвастатина.

Эти лекарства используются при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях свертываемости крови, диабете и других хронических состояниях.

Как работает новый механизм возмещения

Для части новых препаратов ввели другую модель компенсации. Государство покрывает фиксированную сумму за упаковку, а не устанавливает размер доплаты.

Это означает, что государство компенсирует определенную сумму, а остальное, при необходимости, доплачивает пациент. Конечная доплата зависит от цены препарата в конкретной аптеке.

Например, если препарат стоит дороже суммы компенсации, разницу покрывает пациент. Если дешевле - доплата будет меньше.

В то же время некоторые препараты могут быть полностью бесплатными. В частности, генерический аналог ривароксабана ("Феникс") полностью покрывается государством.

Для кого эти препараты

Часть новых лекарств имеет четкие показания в рамках программы. В частности:

  • препараты "Форксига" и "Джардинс" возмещаются именно для пациентов с диабетом 2 типа;
  • другие лекарства назначаются в зависимости от диагноза - для профилактики тромбозов, инсультов или лечения сердечно-сосудистых болезней.

Как получить лекарства

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

  • обратиться к врачу (семейному или профильному специалисту);
  • получить электронный рецепт;
  • обратиться в аптеку, которая имеет договор с Национальной службой здоровья.

Дополнительный план лечения оформлять не нужно - решение о назначении принимает врач.

Получить лекарства можно в любой аптеке, участвующей в программе, независимо от места жительства или выдачи рецепта.

Где действует программа

Сейчас лекарства по программе доступны в более 17 тысячах аптек по всей Украине. Найти ближайшую аптеку, которая работает с Национальной службой здоровья Украины, можно на официальном сайте НСЗУ, через чат-бот "Спроси Гриця" или обратившись в контакт-центр по телефону 16-77.

Важно, что получить лекарства по электронному рецепту можно независимо от места его выдачи или проживания пациента. Например, рецепт, оформленный в Киеве, можно использовать в любом другом городе.

По состоянию на конец апреля 2026 года в программу "Доступные лекарства" входит 778 позиций. Из них 650 - это лекарственные средства, 59 - препараты инсулина, 34 - комбинированные препараты и еще 36 - медицинские изделия, в частности тест-полоски.

С полным актуальным перечнем препаратов можно ознакомиться на сайте НСЗУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало о расширении программы "Доступные лекарства" с 1 июля 2026 года. Украинцы смогут получать больше препаратов бесплатно или с доплатой, прежде всего для лечения сердечно-сосудистых болезней. Для этого, как и раньше, нужен электронный рецепт от врача.

Также мы рассказывали, как продают лекарства на заправках.

