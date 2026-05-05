"Доступных лекарств" стало больше: какие препараты можно получить с небольшой доплатой
В Украине стало больше лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства". В перечень впервые включили современные инновационные препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и хронических заболеваний легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Главное:
- Расширение списка: По состоянию на конец апреля 2026 года программа насчитывает уже 778 позиций.
- Новые болезни: В перечень впервые включили современные препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и хронических заболеваний легких.
- Ключевые новинки: Теперь пациенты могут получить по программе такие препараты как "Ксарелто", "Прадакса", "Эликвис", "Форксига" и "Джардинс".
- Финансовая выгода: Государство покрывает фиксированную сумму стоимости препарата, что позволяет получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой.
- Доступность: Получить лекарства по электронному рецепту можно в любой из более 17 тысяч аптек, сотрудничающих с НСЗУ, независимо от места регистрации пациента.
Какие лекарства добавили в программу
Обновленная программа заработала с 4 мая. Теперь в перечне есть препараты, которые применяют для длительного лечения и профилактики осложнений, в частности инсультов и тромбозов.
Среди новых позиций:
- препараты на основе ривароксабана (в частности "Ксарелто" и "Феникс");
- "Прадакса" (дабигатран этексилат);
- "Эликвис" (апиксабан);
- "Форксига" (дапаглифлозин) и "Джардинс" (эмпаглифлозин) для лечения диабета 2 типа;
- также добавлено 19 торговых названий препаратов на основе аторвастатина.
Эти лекарства используются при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях свертываемости крови, диабете и других хронических состояниях.
Как работает новый механизм возмещения
Для части новых препаратов ввели другую модель компенсации. Государство покрывает фиксированную сумму за упаковку, а не устанавливает размер доплаты.
Это означает, что государство компенсирует определенную сумму, а остальное, при необходимости, доплачивает пациент. Конечная доплата зависит от цены препарата в конкретной аптеке.
Например, если препарат стоит дороже суммы компенсации, разницу покрывает пациент. Если дешевле - доплата будет меньше.
В то же время некоторые препараты могут быть полностью бесплатными. В частности, генерический аналог ривароксабана ("Феникс") полностью покрывается государством.
Для кого эти препараты
Часть новых лекарств имеет четкие показания в рамках программы. В частности:
- препараты "Форксига" и "Джардинс" возмещаются именно для пациентов с диабетом 2 типа;
- другие лекарства назначаются в зависимости от диагноза - для профилактики тромбозов, инсультов или лечения сердечно-сосудистых болезней.
Как получить лекарства
Чтобы воспользоваться программой, нужно:
- обратиться к врачу (семейному или профильному специалисту);
- получить электронный рецепт;
- обратиться в аптеку, которая имеет договор с Национальной службой здоровья.
Дополнительный план лечения оформлять не нужно - решение о назначении принимает врач.
Получить лекарства можно в любой аптеке, участвующей в программе, независимо от места жительства или выдачи рецепта.
Где действует программа
Сейчас лекарства по программе доступны в более 17 тысячах аптек по всей Украине. Найти ближайшую аптеку, которая работает с Национальной службой здоровья Украины, можно на официальном сайте НСЗУ, через чат-бот "Спроси Гриця" или обратившись в контакт-центр по телефону 16-77.
Важно, что получить лекарства по электронному рецепту можно независимо от места его выдачи или проживания пациента. Например, рецепт, оформленный в Киеве, можно использовать в любом другом городе.
По состоянию на конец апреля 2026 года в программу "Доступные лекарства" входит 778 позиций. Из них 650 - это лекарственные средства, 59 - препараты инсулина, 34 - комбинированные препараты и еще 36 - медицинские изделия, в частности тест-полоски.
С полным актуальным перечнем препаратов можно ознакомиться на сайте НСЗУ.
