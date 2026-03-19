UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

До "Доступних ліків" додали нові позиції: як отримати ці препарати безкоштовно вже з квітня

11:29 19.03.2026 Чт
3 хв
Програму розширили на 37 нових препаратів, а загалом їх - 748
aimg Василина Копитко
Програма орієнтована на лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і хвороб дихальної системи (фото: Freepik)

В Україні оновили перелік лікарських засобів та медвиробів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою за програмою "Доступні ліки". З квітня вона поповниться новими препаратами для лікування хронічних хвороб.

Головне:

  • Оновлення списку: з квітня до програми додають 37 нових препаратів для лікування серця, діабету та хвороб дихання.
  • Загальний обсяг: оновлений перелік налічує 748 позицій, серед яких ліки, інсуліни та тест-смужки для глюкометрів.
  • Доступність: препарати можна отримати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.
  • Фінансування: бюджет програми на 2026 рік зріс на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн.
  • Масштаб: з початку року послугою вже скористалися понад 1,5 млн українців, погасивши 3,5 млн рецептів.
  • Комплексний підхід: розширення переліку ліків доповнює національну програму "Скринінг 40+" для раннього виявлення хвороб.

Що змінилося у переліку

До оновленого списку додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях. Основний акцент зроблено на лікуванні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

Загалом оновлений перелік програми тепер налічує 748 позицій, серед яких:

  • 621 лікарський засіб;
  • 59 препаратів інсуліну;
  • 32 комбіновані препарати;
  • 36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).

Перелік ліків, доступних за програмою, можна переглянути за посиланням.

Рання діагностика та профілактика

Боротьба із серцево-судинними захворюваннями залишається пріоритетом держави, оскільки вони є основною причиною смертності в Україні.

Програму доповнюють препаратами, що дозволяють лікувати поєднані стани - наприклад, коли у пацієнта одночасно діагностовано діабет та хвороби серця.

Паралельно з розширенням доступу до ліків, з 1 січня 2026 року в Україні діє національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Вона спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб та цукрового діабету, що дозволяє розпочати лікування "Доступними ліками" на початкових стадіях.

Як отримати ліки за програмою

Дотримуйтесь алгоритму:

  • Електронний рецепт: зверніться до сімейного лікаря (або профільного спеціаліста), щоб отримати е-рецепт.
  • СМС-підтвердження: на ваш телефон надійде номер рецепта та код підтвердження.
  • Візит до аптеки: оберіть аптеку з наклейкою "Доступні ліки", назвіть номер рецепта та отримайте препарат безоплатно або з невеликою доплатою.

Читайте також про те, що якщо ж аптека не відпускає препарати за програмою "Доступні ліки", потрібно повідомити про це НСЗУ. Це можна зробити, звернувшись на гарячу лінію за номером 16-77.

Раніше ми писали про те, що уряд ухвалив рішення, щоб програма "Доступні ліки" була доступною у всіх аптеках країни.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Здоров'яДоступні лікиПрепарати