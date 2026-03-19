В "Доступные лекарства" добавили новые позиции: как получить эти препараты бесплатно уже с апреля

В Украине обновили перечень лекарственных средств и медизделий, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой по программе "Доступные лекарства". С апреля она пополнится новыми препаратами для лечения хронических болезней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Главное:
В обновленный список добавили 37 новых препаратов в различных дозировках. Основной акцент сделан на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.
В целом обновленный перечень программы теперь насчитывает 748 позиций.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается приоритетом государства, поскольку они являются основной причиной смертности в Украине.
Программу дополняют препаратами, позволяющими лечить сочетанные состояния - например, когда у пациента одновременно диагностированы диабет и болезни сердца.
Параллельно с расширением доступа к лекарствам, с 1 января 2026 года в Украине действует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета, что позволяет начать лечение "Доступными лекарствами" на начальных стадиях.
Следуйте алгоритму:
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.