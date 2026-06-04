До "Доступних ліків" додадуть понад 50 препаратів: як їх отримати безкоштовно

До програми "Доступні ліки" додають понад 50 нових препаратів. Українці зможуть отримувати більше ліків за електронним рецептом з липня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
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За словами Свириденко, до оновленого переліку "Доступних ліків" увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.
Йдеться про препарати для:
Новий перелік почне діяти з липня 2026 року.
Для отримання препаратів за програмою необхідно:
Після цього пацієнт може отримати препарат безкоштовно або з визначеною доплатою залежно від конкретного лікарського засобу.
Уряд також планує посилити підтримку вітчизняної фармацевтичної галузі.
Як пояснила Свириденко, якщо український виробник пропонуватиме препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він зможе отримати перевагу під час включення до програми.
У Кабміні вважають, що такий підхід сприятиме розвитку українського фармацевтичного виробництва та допоможе забезпечити стабільні поставки необхідних ліків для пацієнтів.
Прем'єр-міністерка нагадала, що програма "Доступні ліки" дозволяє отримувати необхідні препарати безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом.
У 2026 році фінансування програми збільшили до 8,7 млрд гривень.
За весь час її існування програмою скористалися понад 6 млн українців. Лише від початку цього року ліки за програмою отримали майже 2 млн пацієнтів.
Нагадаємо, на початку квітня Міністерство охорони здоров'я розширило програму "Доступні ліки", додавши до неї 37 нових препаратів у різних дозуваннях. Після оновлення перелік налічує 748 позиції.
РБК-Україна розповідало, як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", якщо у вашому населеному пункті немає аптек, у яких укладений договір з НСЗУ.