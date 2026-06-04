К "Доступным лекарствам" добавят более 50 препаратов: как получить их бесплатно

В программу "Доступные лекарства" добавляют более 50 новых препаратов. Украинцы смогут получать больше лекарств по электронному рецепту с июля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Главное:
По словам Свириденко, в обновленный перечень "Доступных лекарств" войдет еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств.
Речь идет о препаратах для:
Новый перечень начнет действовать с июля 2026 года.
Для получения препаратов по программе необходимо:
После этого пациент может получить препарат бесплатно или с определенной доплатой в зависимости от конкретного лекарственного средства.
Правительство также планирует усилить поддержку отечественной фармацевтической отрасли.
Как пояснила Свириденко, если украинский производитель будет предлагать препарат, который соответствует установленным требованиям и имеет самую низкую цену, он сможет получить преимущество при включении в программу.
В Кабмине считают, что такой подход будет способствовать развитию украинского фармацевтического производства и поможет обеспечить стабильные поставки необходимых лекарств для пациентов.
Премьер-министр напомнила, что программа "Доступные лекарства" позволяет получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.
В 2026 году финансирование программы увеличили до 8,7 млрд гривен.
За все время ее существования программой воспользовались более 6 млн украинцев. Только с начала этого года лекарства по программе получили почти 2 млн пациентов.
Напомним, в начале апреля Министерство здравоохранения расширило программу "Доступные лекарства", добавив в нее 37 новых препаратов в различных дозировках. После обновления перечень насчитывает 748 позиций.
РБК-Украина рассказывало, как получить препараты по программе "Доступные лекарства", если в вашем населенном пункте нет аптек, у которых заключен договор с НСЗУ.