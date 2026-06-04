К "Доступным лекарствам" добавят более 50 препаратов: как получить их бесплатно

В программу "Доступные лекарства" добавляют более 50 новых препаратов. Украинцы смогут получать больше лекарств по электронному рецепту с июля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко .

Главное: Расширение программы: С июля 2026 года в правительственную программу "Доступные лекарства" добавят еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств.

С июля 2026 года в правительственную программу "Доступные лекарства" добавят еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств. Для каких болезней: Новые препараты предназначены для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности, нарушений ритма, снижения холестерина, терапии после инфаркта и профилактики инсультов.

Новые препараты предназначены для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности, нарушений ритма, снижения холестерина, терапии после инфаркта и профилактики инсультов. Рекордное финансирование: В 2026 году бюджет программы увеличили до 8,7 млрд гривен.

В 2026 году бюджет программы увеличили до 8,7 млрд гривен. Как получить бесплатно: Пациенту необходимо обратиться к своему врачу, получить электронный рецепт и отоварить его в аптеке с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства".

Какие препараты добавят в программу

По словам Свириденко, в обновленный перечень "Доступных лекарств" войдет еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств.

Речь идет о препаратах для:

контроля артериального давления;

лечения сердечной недостаточности;

лечения нарушений сердечного ритма;

профилактики тромбообразования;

снижения уровня холестерина;

терапии после инфаркта миокарда;

лечения пациентов с повышенным риском инсульта.

Новый перечень начнет действовать с июля 2026 года.

Как получить лекарства

Для получения препаратов по программе необходимо:

обратиться к семейному или лечащему врачу;

получить электронный рецепт;

обратиться в аптеку, которая участвует в программе и имеет отметку "Здесь есть Доступные лекарства".

После этого пациент может получить препарат бесплатно или с определенной доплатой в зависимости от конкретного лекарственного средства.

Что изменится для украинских производителей

Правительство также планирует усилить поддержку отечественной фармацевтической отрасли.

Как пояснила Свириденко, если украинский производитель будет предлагать препарат, который соответствует установленным требованиям и имеет самую низкую цену, он сможет получить преимущество при включении в программу.

В Кабмине считают, что такой подход будет способствовать развитию украинского фармацевтического производства и поможет обеспечить стабильные поставки необходимых лекарств для пациентов.

Сколько украинцев уже пользуются программой

Премьер-министр напомнила, что программа "Доступные лекарства" позволяет получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

В 2026 году финансирование программы увеличили до 8,7 млрд гривен.

За все время ее существования программой воспользовались более 6 млн украинцев. Только с начала этого года лекарства по программе получили почти 2 млн пациентов.