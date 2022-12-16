Доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом, - NetBlocks
Черговий масштабний ракетний обстріл з боку Росії спровокував перебої з інтернетом в Україні. Доступ до мережі знизився до 68%.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані організації NetBlocks.
Зазначається, що найбільші проблеми з доступом до інтернету мають області:
- Харківська;
- Полтавська;
- Черкаська.
"Мережеві дані свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком в Україні, пов'язані з відключенням електроенергії на тлі нових російських ракетних атак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру. Національний зв'язок знаходиться на рівні 68% від попередніх рівнів", - пише пресслужба.
Фото: доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом (twitter.com/netblocks)
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни випустили 70 крилатих ракет й 4 керовані авіаційні ракети. Наша ППО знищила 60 з них.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.