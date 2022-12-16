Доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом, - NetBlocks

Зазначається, що найбільші проблеми з доступом до інтернету мають області:

Харківська;

Полтавська;

Черкаська.

"Мережеві дані свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком в Україні, пов'язані з відключенням електроенергії на тлі нових російських ракетних атак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру. Національний зв'язок знаходиться на рівні 68% від попередніх рівнів", - пише пресслужба.

Фото: доступ знизився до 68%. Обстріл Росії спровокував перебої з інтернетом (twitter.com/netblocks)