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Доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом, - NetBlocks

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Пятница 16 декабря 2022 19:48
Доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом, - NetBlocks Фото: доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Очередной масштабный ракетный обстрел со стороны России спровоцировал перебои с Интернетом в Украине. Доступ к сети снизился до 68%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные организации NetBlocks.

Отмечается, что наибольшие проблемы с доступом в интернет имеют области:

  • Харьковская;
  • Полтавская;
  • Симферополь.

"Сетевые данные свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Украине, связанных с отключением электроэнергии на фоне новых российских ракетных атак, направленных на критически важную инфраструктуру. Национальная связь находится на уровне 68% от предыдущих уровней", - пишет пресс-служба.

Фото: доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом (twitter.com/netblocks)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Наша ПВО уничтожила 60 из них.

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