Доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом, - NetBlocks

Отмечается, что наибольшие проблемы с доступом в интернет имеют области:

Харьковская;

Полтавская;

Симферополь.

"Сетевые данные свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Украине, связанных с отключением электроэнергии на фоне новых российских ракетных атак, направленных на критически важную инфраструктуру. Национальная связь находится на уровне 68% от предыдущих уровней", - пишет пресс-служба.

Фото: доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом (twitter.com/netblocks)