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Доступ к правосудию для крымчан упростили. Закон вступил в силу

Автор: Юлия Струк

Сегодня в силу вступил закон об упрощении доступа жителей оккупированного Крыма к правосудию. Он предусматривает, что крымчане смогут обращаться в любой суд Херсонской области.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины" вчера.

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Отныне жители оккупированного Крыма смогут обращаться в любой суд на территории Херсонской области для рассмотрения гражданских дел.

Они также смогут подать ходатайство о передаче дела, которое рассматривается в судах Киева, в херсонский суд.

Однако гражданские дела, подсудные местным судам на территории оккупированного Крыма, будут рассматриваться общими судами Киева, поскольку этого требует законодательство.

Парламент одобрил этот закон 4 марта 2021 года.

Как писало РБК-Украина, 23 марта глава государства Владимир Зеленский подписал этот закон.

Кроме того, 24 марта президент утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.

Напомним, 20 марта в оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей.

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