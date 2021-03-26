Доступ к правосудию для крымчан упростили. Закон вступил в силу

Сегодня в силу вступил закон об упрощении доступа жителей оккупированного Крыма к правосудию. Он предусматривает, что крымчане смогут обращаться в любой суд Херсонской области.
Документ был опубликован в издании "Голос Украины" вчера.
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
Отныне жители оккупированного Крыма смогут обращаться в любой суд на территории Херсонской области для рассмотрения гражданских дел.
Они также смогут подать ходатайство о передаче дела, которое рассматривается в судах Киева, в херсонский суд.
Однако гражданские дела, подсудные местным судам на территории оккупированного Крыма, будут рассматриваться общими судами Киева, поскольку этого требует законодательство.
Парламент одобрил этот закон 4 марта 2021 года.
Как писало РБК-Украина, 23 марта глава государства Владимир Зеленский подписал этот закон.
Кроме того, 24 марта президент утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.
Напомним, 20 марта в оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей.