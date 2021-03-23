Крымчанам упростили доступ к правосудию. Смогут обращаться в суды Херсонской области

Президент Владимир Зеленский сегодня, 23 марта, подписал закон об упрощении доступа жителей оккупированного Крыма к правосудию. Закон предусматривает, что крымчане смогут обращаться в любой суд Херсонской области.

После вступления в силу этого закона жители оккупированного Крыма смогут обращаться в любой суд на территории Херсонской области для рассмотрения гражданских дел, а также смогут подать ходатайство о передаче дела, которое рассматривается в судах Киева, в херсонский суд.

Однако гражданские дела, подсудные местным судам на территории оккупированного Крыма, будут рассматриваться общими судами города Киева, поскольку этого требует законодательство.

"Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - пояснили в Офисе президента.

Документ был одобрен парламентом 4 марта 2021 года.