Доступ до правосуддя для кримчан спростили. Закон набрав чинності

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Відтепер жителі окупованого Криму зможуть звертатися у будь-який суд на території Херсонської області для розгляду цивільних справ.

Вони також зможуть подати клопотання про передачу справи, яка розглядається у судах Києва, в херсонський суд.

Однак цивільні справи, підсудні місцевим судам на території окупованого Криму, будуть розглядатися загальними судами Києва, оскільки цього вимагає законодавство.

Парламент схвалив цей закон 4 березня 2021 року.