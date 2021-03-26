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Доступ до правосуддя для кримчан спростили. Закон набрав чинності

Автор: Юлія Струк

Сьогодні набув чинності закон про спрощення доступу жителів окупованого Криму до правосуддя. Він передбачає, що кримчани зможуть звертатися у будь-який суд Херсонської області.

Документ був опублікований у виданні "Голос України" вчора.

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Відтепер жителі окупованого Криму зможуть звертатися у будь-який суд на території Херсонської області для розгляду цивільних справ.

Вони також зможуть подати клопотання про передачу справи, яка розглядається у судах Києва, в херсонський суд.

Однак цивільні справи, підсудні місцевим судам на території окупованого Криму, будуть розглядатися загальними судами Києва, оскільки цього вимагає законодавство.

Парламент схвалив цей закон 4 березня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, 23 березня глава держави Володимир Зеленський підписав цей закон.

Крім того, 24 березня президент затвердив Стратегію деокупацію і реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.

Нагадаємо, 20 березня в окупованому Криму набрав чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею.

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