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Опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 17:16
Опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма Фото: Украина готовит деоккупацию Крыма (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.

Полный текст документа опубликован на сайте президента.

Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и так далее.

В частности, в документе говорится о том, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.

Кроме того, согласно Стратегии, Украина настаивает на демилитаризации и денуклеаризации Крымского полуострова и уделяет особое внимание созданию международной платформы, целью которой является полное освобождение Крыма от Российской Федерации.

Фото: Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам в Крыму запретили владеть землей в большинстве районов полуострова - прибрежных и прилегающих к материковой Украине.

Также стало известно, что Украина завела дело на 23 артистов из РФ, которые выступали на открытии Керченского моста.

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