Опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма
Сегодня, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.
Полный текст документа опубликован на сайте президента.
Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и так далее.
В частности, в документе говорится о том, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.
Кроме того, согласно Стратегии, Украина настаивает на демилитаризации и денуклеаризации Крымского полуострова и уделяет особое внимание созданию международной платформы, целью которой является полное освобождение Крыма от Российской Федерации.
Фото: Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма
Напомним, ранее сообщалось, что украинцам в Крыму запретили владеть землей в большинстве районов полуострова - прибрежных и прилегающих к материковой Украине.
Также стало известно, что Украина завела дело на 23 артистов из РФ, которые выступали на открытии Керченского моста.