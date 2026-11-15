Вийти на пенсію у 50 або 55 років: хто має право і скільки потрібно стажу

Не всі українці виходять на пенсію у 60 років. Дехто може оформити її у 50 чи 55, але для цього потрібен стаж на важких і шкідливих роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Умови для пенсії за Списком № 1

Право на пільгову пенсію мають працівники, які повний робочий день працювали на особливо шкідливих і особливо важких роботах за Списком № 1. Місце останньої роботи значення не має.

Вийти на пенсію за цим списком можна після 50 років. Чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років страхового стажу, з них не менше 10 років - на таких роботах. Жінкам потрібно щонайменше 20 років стажу, з них не менше 7 років 6 місяців - на таких роботах.

З 2015 року вік жінок підвищують поступово - з 45 до 50 років. Це залежить від дати народження.

Якщо стажу за Списком № 1 не вистачає, але є хоча б його половина, пенсійний вік зменшують. Для чоловіків це не менше 5 років такої роботи, для жінок - не менше 3 років і 9 місяців. Також потрібен загальний стаж: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Пенсійний вік у такому разі становить 60 років. Чоловікам його зменшують на 1 рік за кожен рік такої роботи, жінкам - на 1 рік і 4 місяці.

Умови для пенсії за Списком № 2

Пільгову пенсію також призначають працівникам, які повний робочий день працювали на шкідливих і важких роботах або в окремих галузях виробництва за Списком № 2. Місце останньої роботи тут теж не враховують.

Вийти на пенсію за цим списком можна після 55 років. Чоловікам потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу, з них не менше 12 років 6 місяців - на таких роботах. Жінкам потрібно щонайменше 25 років стажу, з них не менше 10 років - на таких роботах.

З 2015 року вік жінок підвищують поступово - з 50 до 55 років, залежно від дати народження.

Якщо стажу за Списком № 2 не вистачає, але є хоча б його половина, пенсійний вік також зменшують. Для чоловіків це не менше 6 років і 3 місяців такої роботи, для жінок - не менше 5 років. Загальний стаж має становити не менше 30 років у чоловіків і 25 років у жінок.

Пенсійний вік у такому разі становить 60 років. Чоловікам його зменшують на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи, жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки.

Атестація робочих місць і потрібні документи

Ще одна обов'язкова умова - атестація робочих місць за умовами праці. Її порядок затвердила постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442, яка набрала чинності 21 серпня 1992 року.

Атестацію потрібно проводити не рідше ніж раз на п'ять років. Якщо строк порушили, роботу понад п'ять років до пільгового стажу не зараховують. Стаж, який людина здобула до 21 серпня 1992 року, документами про атестацію підтверджувати не потрібно.

Для призначення пенсії, крім документів, що підтверджують особу і страховий стаж, потрібні документи про атестацію робочих місць. Якщо підприємства розташовані на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, право на пенсію можуть підтвердити за даними про спеціальний стаж у реєстрі застрахованих осіб.

Коли в трудовій книжці немає потрібних відомостей, приймають уточнювальні довідки від підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників. Якщо підприємство ліквідували, пільговий стаж підтверджують комісії, які створені при головних управліннях Пенсійного фонду України.

У довідці мають бути зазначені:

періоди роботи, які зараховують до спеціального стажу;

професія або посада;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, назва або номери списків, якими передбачено ці роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видали довідку.

Нагадаємо, після смерті чоловіка або дружини пенсію можна оформити лише за певних умов.

Йдеться про пенсію у зв'язку з втратою годувальника, на яку мають право непрацездатні члени сім'ї померлого, що були на його утриманні.