В Україні пропонують відновити право педагогів і медичних працівників на пенсію за вислугу років після 25 років роботи. Такі вимоги діяли до 2011 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті Кабінету міністрів.

Що пропонують змінити

Автор петиції просить уряд розглянути питання відновлення пільгових умов виходу на пенсію для педагогічних і медичних працівників.

Зокрема, пропонується повернути право на пенсію за вислугу років після 25 років роботи замість 30 років, як зазначено в обґрунтуванні звернення.

До 2011 року медики та освітяни могли скористатися таким правом після 25 років вислуги.

Автор петиції пояснює ініціативу складними умовами праці, високим професійним навантаженням і відповідальністю за життя, здоров'я та розвиток людей.

"Багаторічна робота в цих сферах потребує справедливого пенсійного підходу, який враховує професійні ризики та емоційне вигорання", - йдеться у зверненні.

Чому просять повернути 25 років

На думку автора петиції, відновлення попередніх умов виходу на пенсію стане способом підтримати медиків і педагогів та врахувати особливості їхньої роботи.

Ініціатори також вважають, що це сприятиме соціальній справедливості щодо працівників цих професій.

Водночас реєстрація петиції не означає, що правила пенсійного забезпечення вже змінилися. Для цього потрібні відповідні рішення на законодавчому рівні.

Станом на сьогодні, петиція набрали трохи більше 1 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних.