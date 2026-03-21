Дострокова пенсія для УБД: хто має право, які виплати та як оформити у 2026 році

08:00 21.03.2026 Сб
2 хв
Розмір самої пенсії розраховується індивідуально. Від чого він залежить?
aimg Василина Копитко
Пенсіонерам УБД доплачують 25% прожиткового мінімуму (фото: Getty Images)

Українські захисники, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть вийти на пенсію раніше за загальновстановлений термін. Для цього жінкам потрібно мати 20 років страхового стажу, чоловікам - 25.

Головне:

  • Вік виходу: чоловіки - у 55 років, жінки - у 50 років.
  • Необхідний стаж: не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.
  • Мінімальна виплата: пенсія з усіма надбавками не може бути меншою за 4958 грн.
  • Як подати: онлайн через вебпортал ПФУ або особисто у сервісному центрі.

Умови виходу на пенсію

Згідно зі ст. 115 Закону № 1058-IV, учасники бойових дій можуть піти на заслужений відпочинок достроково. Основною умовою є досягнення відповідного віку та наявність страхового стажу (25 років для чоловіків та 20 для жінок).

Розмір самої пенсії розраховується індивідуально - він залежить від тривалості стажу та офіційного заробітку, з якого сплачувалися внески.

Надбавки та доплати для УБД

Окрім основної пенсії, ветеранам війни встановлюються обов’язкові доплати:

  • 25% прожиткового мінімуму (для осіб, які втратили працездатність) - підвищення за статус ветерана.
  • 40 грн - цільова грошова допомога на прожиття.
  • Адресна допомога: якщо загальна сума пенсії (з усіма індексаціями та надбавками) не досягає 4 958 грн, держава доплачує різницю до цього рівня.

Які документи потрібні для оформлення

Для подачі заяви необхідно підготувати оригінали:

  • Паспорта та ідентифікаційного коду (РНОКПП).
  • Трудової книжки або документів, що підтверджують проходження служби.
  • Довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо даних немає в Реєстрі).
  • Посвідчення УБД.
  • Довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України.
  • Фото (для виготовлення пенсійного посвідчення).

Як подати заяву

Звернутися за призначенням пенсії можна двома способами:

  • Дистанційно - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Особисто - через будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця реєстрації.

Читайте також про те, що пенсіонери, які перебувають за кордоном або в окупації, повинні проходити онлайн-перевірку, щоб отримувати виплати у 2026 році. Це можна зробити через звичайний відеодзвінок, заздалегідь подавши заявку на вебпорталі ПФУ.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - 23 роки, а у 65 років - 15 років. Стаж можна "докупити" за періоди після 2004 року.

