Досрочная пенсия для УБД: кто имеет право, какие выплаты и как оформить в 2026 году

08:00 21.03.2026 Сб
2 мин
Размер самой пенсии рассчитывается индивидуально. От чего он зависит?
aimg Василина Копытко
Пенсионерам УБД доплачивают 25% прожиточного минимума (фото: Getty Images)

Украинские защитники, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Для этого женщинам нужно иметь 20 лет страхового стажа, мужчинам - 25.

Главное:

  • Возраст выхода: мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет.
  • Необходимый стаж: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
  • Минимальная выплата: пенсия со всеми надбавками не может быть меньше 4958 грн.
  • Как подать: онлайн через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре.

Условия выхода на пенсию

Согласно ст. 115 Закона № 1058-IV, участники боевых действий могут уйти на заслуженный отдых досрочно. Основным условием является достижение соответствующего возраста и наличие страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 для женщин).

Размер самой пенсии рассчитывается индивидуально - он зависит от продолжительности стажа и официального заработка, с которого уплачивались взносы.

Надбавки и доплаты для УБД

Кроме основной пенсии, ветеранам войны устанавливаются обязательные доплаты:

  • 25% прожиточного минимума (для лиц, утративших трудоспособность) - повышение за статус ветерана.
  • 40 грн - целевая денежная помощь на проживание.
  • Адресная помощь: если общая сумма пенсии (со всеми индексациями и надбавками) не достигает 4 958 грн, государство доплачивает разницу до этого уровня.

Какие документы нужны для оформления

Для подачи заявления необходимо подготовить оригиналы:

  • Паспорта и идентификационного кода (РНОКПП).
  • Трудовой книжки или документов, подтверждающих прохождение службы.
  • Справки о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (если данных нет в Реестре).
  • Удостоверение УБД.
  • Справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.
  • Фото (для изготовления пенсионного удостоверения).

Как подать заявление

Обратиться за назначением пенсии можно двумя способами:

  • Дистанционно - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Лично - через любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации.

Читайте также о том, что пенсионеры, которые находятся за границей или в оккупации, должны проходить онлайн-проверку, чтобы получать выплаты в 2026 году. Это можно сделать через обычный видеозвонок, заранее подав заявку на веб-портале ПФУ.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Стаж можно "докупить" за периоды после 2004 года.

Больше по теме:
ПенсииПенсия в УкраинеВыплаты