Досрочная пенсия для УБД: кто имеет право, какие выплаты и как оформить в 2026 году

Украинские защитники, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Для этого женщинам нужно иметь 20 лет страхового стажа, мужчинам - 25.

Главное: Возраст выхода: мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет.

мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет. Необходимый стаж: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Минимальная выплата: пенсия со всеми надбавками не может быть меньше 4958 грн.

Как подать: онлайн через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре. Условия выхода на пенсию Согласно ст. 115 Закона № 1058-IV, участники боевых действий могут уйти на заслуженный отдых досрочно. Основным условием является достижение соответствующего возраста и наличие страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 для женщин). Размер самой пенсии рассчитывается индивидуально - он зависит от продолжительности стажа и официального заработка, с которого уплачивались взносы. Надбавки и доплаты для УБД Кроме основной пенсии, ветеранам войны устанавливаются обязательные доплаты: 25% прожиточного минимума (для лиц, утративших трудоспособность) - повышение за статус ветерана.

(для лиц, утративших трудоспособность) - повышение за статус ветерана. 40 грн - целевая денежная помощь на проживание.

Адресная помощь: если общая сумма пенсии (со всеми индексациями и надбавками) не достигает 4 958 грн, государство доплачивает разницу до этого уровня. Какие документы нужны для оформления Для подачи заявления необходимо подготовить оригиналы: Паспорта и идентификационного кода (РНОКПП).

Трудовой книжки или документов, подтверждающих прохождение службы.

Справки о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (если данных нет в Реестре).

Удостоверение УБД.

Справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Фото (для изготовления пенсионного удостоверения). Как подать заявление Обратиться за назначением пенсии можно двумя способами: Дистанционно - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Лично - через любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации.