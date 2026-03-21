Досрочная пенсия для УБД: кто имеет право, какие выплаты и как оформить в 2026 году
Украинские защитники, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Для этого женщинам нужно иметь 20 лет страхового стажа, мужчинам - 25.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.
Главное:
- Возраст выхода: мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет.
- Необходимый стаж: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
- Минимальная выплата: пенсия со всеми надбавками не может быть меньше 4958 грн.
- Как подать: онлайн через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре.
Условия выхода на пенсию
Согласно ст. 115 Закона № 1058-IV, участники боевых действий могут уйти на заслуженный отдых досрочно. Основным условием является достижение соответствующего возраста и наличие страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 для женщин).
Размер самой пенсии рассчитывается индивидуально - он зависит от продолжительности стажа и официального заработка, с которого уплачивались взносы.
Надбавки и доплаты для УБД
Кроме основной пенсии, ветеранам войны устанавливаются обязательные доплаты:
- 25% прожиточного минимума (для лиц, утративших трудоспособность) - повышение за статус ветерана.
- 40 грн - целевая денежная помощь на проживание.
- Адресная помощь: если общая сумма пенсии (со всеми индексациями и надбавками) не достигает 4 958 грн, государство доплачивает разницу до этого уровня.
Какие документы нужны для оформления
Для подачи заявления необходимо подготовить оригиналы:
- Паспорта и идентификационного кода (РНОКПП).
- Трудовой книжки или документов, подтверждающих прохождение службы.
- Справки о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (если данных нет в Реестре).
- Удостоверение УБД.
- Справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.
- Фото (для изготовления пенсионного удостоверения).
Как подать заявление
Обратиться за назначением пенсии можно двумя способами:
- Дистанционно - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Лично - через любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации.
