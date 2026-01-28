Дострокова пенсія та надбавка понад 900 гривень: хто може отримати в Україні у 2026 році

Хто має право на пенсію за особливі заслуги

Пенсія за особливі заслуги перед Україною передбачена Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Вона встановлюється, зокрема, матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей до шести років здійснював батько, право на таку пенсію переходить до батька. При цьому враховуються також усиновлені в установленому законом порядку діти.

Який розмір надбавки

Пенсія за особливі заслуги призначається як надбавка до основної пенсії - за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Для багатодітних матерів і батьків її розмір становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від кількості дітей.

З 1 січня 2026 року розмір цієї надбавки становить:

від 908,25 гривень;

до 1038,00 гривень.

Дострокова пенсія для багатодітних

Окрім надбавки, багатодітні батьки мають право і на достроковий вихід на пенсію.

Право на дострокову пенсію за віком мають:

жінки - після досягнення 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу;

батьки (за вибором матері або у разі її відсутності) - після 55 років і за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Як зараховується стаж догляду за дітьми

Період догляду за малолітніми дітьми також враховується до страхового стажу:

до 01.01.2004 - на підставі свідоцтва про народження дитини (до досягнення нею 3 років);

з 01.01.2004 - за умови отримання допомоги по догляду за дитиною;

з 01.01.2005 - автоматично за даними реєстру застрахованих осіб.

Які документи потрібні

Для призначення дострокової пенсії необхідно подати:

заяву;

паспорт;

РНОКПП;

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища);

трудову книжку та документи про страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Подати заяву та перевірити свій страховий стаж можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.