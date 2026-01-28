Дострокова пенсія та надбавка понад 900 гривень: хто може отримати в Україні у 2026 році

В Україні багатодітні матері, а в окремих випадках і батьки, мають право на дострокову пенсію та додаткову надбавку за особливі заслуги перед Україною.
Хто і які виплати може отримати у 2026 році РБК-Україна розповідає з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Пенсія за особливі заслуги перед Україною передбачена Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Вона встановлюється, зокрема, матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.
Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей до шести років здійснював батько, право на таку пенсію переходить до батька. При цьому враховуються також усиновлені в установленому законом порядку діти.
Пенсія за особливі заслуги призначається як надбавка до основної пенсії - за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.
Для багатодітних матерів і батьків її розмір становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від кількості дітей.
З 1 січня 2026 року розмір цієї надбавки становить:
Окрім надбавки, багатодітні батьки мають право і на достроковий вихід на пенсію.
Право на дострокову пенсію за віком мають:
Період догляду за малолітніми дітьми також враховується до страхового стажу:
Для призначення дострокової пенсії необхідно подати:
Подати заяву та перевірити свій страховий стаж можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Раніше РБК-Україна писало, що близько 12 500 багатодітних сімей у Києві отримають одноразову матеріальну допомогу по 7 500 гривень на кожну дитину до 6 років, яка отримує державну соціальну допомогу. Виплати будуть щорічними, нараховуються адресно на дитину.
Також ми розповідали, що багатодітні сім'ї в Україні, які виховують трьох і більше дітей, мають право на статус багатодітної сім’ї, що дає низку пільг і державної підтримки: знижки на комунальні послуги та паливо, безкоштовний проїзд і ліки для дітей, оздоровлення та щомісячну допомогу 2100 гривень на третю та наступну дитину до 6 років. Подати заяву на оформлення статусу може один із батьків через органи соцзахисту, Пенсійний фонд або ЦНАП.