Досрочная пенсия и надбавка более 900 гривен: кто может получить в Украине в 2026 году

В Украине многодетные матери, а в отдельных случаях и отцы, имеют право на досрочную пенсию и дополнительную надбавку за особые заслуги перед Украиной.
Кто и какие выплаты может получить в 2026 году РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Пенсия за особые заслуги перед Украиной предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она устанавливается, в частности, матерям, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.
Если мать умерла или была лишена родительских прав, а воспитание детей до шести лет осуществлял отец, право на такую пенсию переходит к отцу. При этом учитываются также усыновленные в установленном законом порядке дети.
Пенсия за особые заслуги назначается как надбавка к основной пенсии - по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Для многодетных матерей и отцов ее размер составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от количества детей.
С 1 января 2026 года размер этой надбавки составляет:
Кроме надбавки, многодетные родители имеют право и на досрочный выход на пенсию.
Право на досрочную пенсию по возрасту имеют:
Период ухода за малолетними детьми также учитывается в страховой стаж:
Для назначения досрочной пенсии необходимо подать:
Подать заявление и проверить свой страховой стаж можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
