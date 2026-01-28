Досрочная пенсия и надбавка более 900 гривен: кто может получить в Украине в 2026 году

Кто имеет право на пенсию за особые заслуги

Пенсия за особые заслуги перед Украиной предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она устанавливается, в частности, матерям, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если мать умерла или была лишена родительских прав, а воспитание детей до шести лет осуществлял отец, право на такую пенсию переходит к отцу. При этом учитываются также усыновленные в установленном законом порядке дети.

Какой размер надбавки

Пенсия за особые заслуги назначается как надбавка к основной пенсии - по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Для многодетных матерей и отцов ее размер составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от количества детей.

С 1 января 2026 года размер этой надбавки составляет:

от 908,25 гривен;

до 1038,00 гривен.

Досрочная пенсия для многодетных

Кроме надбавки, многодетные родители имеют право и на досрочный выход на пенсию.

Право на досрочную пенсию по возрасту имеют:

женщины - по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

отцы (по выбору матери или в случае ее отсутствия) - после 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Как засчитывается стаж ухода за детьми

Период ухода за малолетними детьми также учитывается в страховой стаж:

до 01.01.2004 - на основании свидетельства о рождении ребенка (до достижения им 3 лет);

с 01.01.2004 - при условии получения пособия по уходу за ребенком;

с 01.01.2005 - автоматически по данным реестра застрахованных лиц.

Какие документы нужны

Для назначения досрочной пенсии необходимо подать:

заявление;

паспорт;

РНОКПП;

свидетельство о браке (в случае смены фамилии);

трудовую книжку и документы о страховом стаже;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Подать заявление и проверить свой страховой стаж можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.