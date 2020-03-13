Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

28 нардепов "Слуги народа" подписались под обращением к президенту Владимиру Зеленскому

Часть народных депутатов фракции "Слуги народа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Соответствующее обращение подписали 28 нардепов "СН", сообщает РБК-Украина.

Депутаты отметили, что анонсированный Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Однако, его создание, по мнению парламентариев, может поставить под сомнение законодательно закрепленную российскую агрессию в отношении Украины.

"В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставления поручения представителям Украины в Трехсторонней контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений относительно создания Консультативной группы в порядке и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам", - говорится в обращении

Также нардепы хотят, чтобы украинская делегация в ТКГ в Минске регулярно отчитывалась перед парламентом относительно состояния переговоров.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.