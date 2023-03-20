Доставити Путіна в Гаагу: Рада закликала виконати рішення Міжнародного кримінального суду
Верховна рада ухвалила заяву про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України. Постанову підтримали 335 голосами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Постанова №9122 містить заклик до ООН, міжнародних парламентських організацій, парламентів та урядів країн світу рішуче засудити тяжкі злочини, які були вчинені на території України Російською Федерацією за наказами її політичного і військового керівництва, та вжити всіх можливих заходів для розслідування цих злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та універсальних юрисдикцій.
Рада наполегливо закликає сторони - учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової та "їх подальшої передачі в розпорядження Суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом".
Також у постанові міститься звернення щодо необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування шкоди та збитків, завданих фізичним і юридичним особам та державі Україна внаслідок протиправних дій РФ.
Рада також закликає держави та інші зацікавлені сторони надати максимально можливу підтримку діяльності Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України задля пришвидшення і посилення розслідування злочину агресії шляхом отримання ключових доказів.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.
За даними суду, злочини відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року, а російський президент несе за це індивідуальну кримінальну відповідальність
Після цього президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв воєнні злочини.
Нагадаємо, наразі Римський статут ратифікували 123 країни світу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.