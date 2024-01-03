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Доставили "вибухові" посилки. Прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні

Фото: прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні прикордонники успішно доставили ворогу "вибухові посилки". Внаслідок цього було знищено два укриття й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Прикордонна пошта доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію", - пише ДПСУ. 

Внаслідок ударів було знищено: 

  • два ворожих укриття; 
  • автомобіль росіян; 
  • склад боєкомплекту. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 361 500 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 386 терористів й знищили 40 одиниць техніки ворога, зокрема:

  • 3 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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