Доставили "вибухові" посилки. Прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні

На півдні прикордонники успішно доставили ворогу "вибухові посилки". Внаслідок цього було знищено два укриття й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Прикордонна пошта доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію", - пише ДПСУ.
Внаслідок ударів було знищено:
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 361 500 військових.
У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 386 терористів й знищили 40 одиниць техніки ворога, зокрема:
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