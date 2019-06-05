На досрочных выборах в парламент проходят пять партий

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая -3 июня.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5 п.п.

В начале июня партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,5% голосов, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Кроме того, рейтинг партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 4,3%, "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 3,0%, "Радикальной партии Олега Ляшко" - 2,4%. Рейтинг других партий - меньше 2%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 мая -3 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-21 мая партию "Слуга народа" были готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,5%, "БПП Солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальную партию Олега" Ляшко - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.